Туристы рассказали, почему не боятся купаться в море в Анапе

Несмотря на то, что вдоль береговой линии в Анапе повсюду размещены таблички, запрещающие купание в море, туристы игнорируют ограничение. Отдыхающие объяснили, почему рискуют здоровьем.

Несмотря на то, что Роспотребнадзор ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района не пригодны для отдыха, а купаться в море запрещено, туристы игнорируют предупреждение.

Пляжи нельзя назвать пустующими, а туристы плещутся в морской воде, загрязненной мазутом, игнорируя запрещающие таблички.

При этом в местных пабликах регулярно ведутся споры на тему безопасности пляжей Анапы. Если одни настаивают, что отдых на загрязненной прибрежной территории может нанести непоправимый вред здоровью, другие уверены, «если мазута не видно, значит, его нет, как и вреда от него».

Другие честно признаются, что им важно отдохнуть, а последствия не столь важны.

Ранее сообщалось, что у побережья Анапы вновь зафиксированы изменения цвета морской воды.