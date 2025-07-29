Путешественник преодолел путь от Москвы до Владивостока за восемь тысяч рублей

27-летний путешественник из Вологды совершил неординарное путешествие через всю Россию вместе со своим питомцем. Их приключение доказало, что пересечь страну можно с минимальными затратами.

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Необычный дуэт – 27-летний вологодский предприниматель Константин Кабанов и его кот Тимофей – завершил месячное путешествие автостопом из Москвы во Владивосток. Преодолев около 9000 километров, они уложились в невероятно скромный бюджет – всего 8000 рублей, что ниже прожиточного минимума. Основные расходы пришлись на питание, тогда как ночлег решался за счет палатки, гостеприимства водителей-дальнобойщиков и специального приложения для автостопщиков.

Опытный путешественник, начавший странствовать с 16 лет, впервые взял с собой кота в столь длительную поездку. Для безопасности Кабанов использует газовый баллончик и мощный фонарик, применяя навыки бывшего инструктора по туризму. Особую роль в путешествии сыграли дальнобойщики – не только подвозившие необычных попутчиков, но и предоставлявшие ночлег в кабинах. Взамен Константин помогал с ремонтом или заменой колес, а иногда угощал водителей домашней едой для налаживания контакта.

Стартовав 24 июня, путешественник выбрал конечной точкой Находку, посетив по пути Владивосток. Сейчас они находятся в Забайкалье, продолжая знакомство с российскими городами. За перемещениями дуэта следят родственники через специальное приложение. Любимыми местами на Дальнем Востоке стали район Второй Речки, остров Русский и музей Арсеньева во Владивостоке, а также живописный мыс Астафьева в Находке. Это путешествие доказало, что увидеть Россию можно без больших финансовых затрат, имея лишь смелость и правильный подход.