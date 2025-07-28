Жидкость в ручной клади: названы условия отмены ограничений в России

В европейских аэропортах собираются увеличить нормы провоза жидкости в ручной клади – с одного литра до двух. Причем разливать ее по емкостям в 100 мл больше не понадобится. Редакция узнала у авиаэкспертов, насколько реальна отмена ограничений в России.

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Причина снятия ограничений в Италии – установка сканеров нового поколения, которые более эффективно выявляют взрывчатые вещества. Современной техникой уже оборудовали крупные аэропорты Рима, Милана, Турина, Катаньи. В дальнейшем интроскопы нового типа планируют установить в Германии, Нидерландах, Швеции и других странах Европы.

Авиаэксперты считают, что в России упрощение требований – вопрос времени, но «не завтрашнего дня и не текущего года».

«Действительно, провоз жидкостей без строгих ограничений по объему становится возможен только после ввода нового поколения досмотрового оборудования», – подтвердил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Работы по созданию новых интроскопов в России уже ведутся.

«Но пока неизвестно, когда запустят массовое производство», – отметил Олег Пантелеев.

Технику для досмотра производства стран ЕС и США России не продадут в связи с действующими санкциями. Но в РФ и не собираются ее закупать, поскольку она не получила одобрение профильных ведомств.

Если решение о переоборудовании будет принято, аэропорты обяжут закупать новые интроскопы, готовить специалистов. Для небольших воздушных гаваней проект может оказаться экономически нецелесообразным.

В то же время есть мнение, что с учетом действующих террористических угроз упрощать требования не будут.

«Какое бы ни было оборудование, нельзя полностью исключить сбои, техника может сломаться, или террористы придумают, как обойти сканер, – говорит главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров. – И если вдруг по какой-то случайности в жидкости окажется взрывчатка, действующие ограничения (по 100 мл в одной емкости) хотя бы подстрахуют: в самолет не попадет большой объем взрывчатого вещества».

Вопрос о норме провоза жидкостей в ручной клади волнует пассажиров в основном в контексте доступности воды и других напитков. Специалисты напомнили: практически все авиакомпании, даже лоукостеры, раздают в самолетах воду бесплатно. Проблема, как правило, возникает в «чистой зоне» аэропорта, особенно в случае длительного ожидания рейса. Решить ее можно разными способами.