В Курганской области отметили рост выездного туризма в 2024 году

Жители Курганской области в 2024 году активнее осваивали направления выездного туризма. Самыми популярными из них стали Турция, Абхазия и Египет.

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Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловкстата.

В частности, в Турции за год побывали 5,8 тыс. человек, или 37,1% от общего числа российских граждан, в Абхазии — 3 тыс. (19,3%), а в Египте — 1,9 тыс. (12%).

Зарубежные туры приобрели более 6,5 тыс. раз, что на 19% больше числа внутренних туров.

Из внутренних направлений самыми популярными среди курганцев стали Краснодарский край, сама Курганская область, а также Санкт-Петербург.

Ранее директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов рассказал о туристическом потенциале столицы региона.