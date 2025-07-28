Кондратьев сообщил, сколько сейчас отдыхают туристов в Анапе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с бизнесменами Анапы обсудил сложившуюся после крушения танкеров с нефтепродуктами сегодняшнюю ситуацию в санаторно-курортной сфере города.

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Как известно, по решению Роспотребнадзора из-за разлива мазута в Черном море по решению закрыт 141 местный пляж.

«Количество отдыхающих сократилось, сейчас на курорте менее 24 тысяч туристов»‎, — написал глава региона в своем Telеgram-канале.

По его словам, работает лишь немногим более половины всех средств размещения, а средняя заполняемость составляет около 30 процентов. Для сравнения: в 2024 году в конце июля она была зафиксирована на отметке 92 процента.

Глава края подчеркнул, что особенно трудно приходится представителям малого и среднего бизнеса, небольшим отелям и гостиницам.

В таких условиях, отметил губернатор, важно поддерживать их. Чтобы сохранить предприятия и их коллективы, решено им помочь. В числе главных мер поддержки названы: предоставление отсрочки по налогам и страховым взносам до конца 2025 года, льготные микрозаймы по ставкам от 2% до 3,25% в Фонде микрофинансирования (на выплату зарплат, оплату аренды и коммунальных услуг), возмещение 25% затрат за оплаченные и отмененные бронирования (до 15 миллионов рублей.) и целый ряд других.

Кроме того, до конца года приостановлен сбор туристического налога и направили 220 миллионов рублей на приобретение путевок в детские здравницы. Также планируется компенсировать до 50% расходов на текущий ремонт и оснащение номерного фонда - до 5 миллионов рублей, а также возместить затраты на выплату зарплаты работникам детских здравниц.