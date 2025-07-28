Решена судьба пляжей Анапы в 2025 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с представителями санаторно-курортного комплекса Анапы.

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«Результаты исследований показывают, что песок и морская вода не соответствуют санитарным нормам. Оснований для открытия пляжей пока нет, и улучшения динамики не наблюдается. Гарантировать, что в августе или сентябре пляжи смогут открыться, сейчас невозможно», – рассказала руководитель Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в краевом Фонде микрофинансирования запущена программа льготных займов для организаций — средства можно использовать на выплату зарплат, аренду, коммунальные услуги, ремонт, а также на строительство бассейнов и зон отдыха. Уже выдано около 20 займов на общую сумму свыше 80 млн рублей по минимальным ставкам.

Помимо этого, до конца 2025 года 72 предприятия получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов; приостановлен сбор туристического налога; а срок действия всех лицензий на розничную продажу алкоголя продлен на год.

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