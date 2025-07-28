Мишустин призвал развивать туризм на Алтае

Развитие туризма должно быть первостепенны на Алтае. Об этом во время встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края», — заявил Мишустин.

Его слова приводятся в официальном telegram-канале правительства РФ.

Премьер отметил важность создания современной туристической инфраструктуры. Он обсудил этот вопрос с Виктором Томенко, поинтересовавшись мерами по поддержке отрасли.