30% загрузки: что происходит с туризмом в Краснодарском крае

Лето 2025 года стало испытанием для курортов Краснодарского края — загрузка отелей в Анапе в июне не превысила 30%, что в разы ниже показателей прошлых лет. Эксперты связывают это с комплексом проблем: от последствий разлива нефтепродуктов до завышенных цен и неблагоприятной погоды.

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«Каждый фактор по отдельности не был бы критичным, но их сочетание привело к резкому снижению турпотока», — отмечает Дмитрий Богданов из Ассоциации отельеров.

По его словам, часть туристов предпочла локальный отдых или зарубежные направления вроде Турции и ОАЭ.

Причина – экологический кризис: паника из-за нефтеразлива (хотя загрязнение затронуло не всё побережье), ценовой дисбаланс (завышенные тарифы на проживание – +20–30% к 2024 году), капризы природы (холодная весна, дожди и низкая температура моря), экономические факторы (высокая ключевая ставка ЦБ и снижение покупательной способности).

Сильнее всего пострадали отели без бассейнов. Санатории держатся за счёт лечебных программ, но и там загрузка упала на 15–20%. Об этом сообщает kuban.aif.ru.

Стоит также отметить, что туристы признались, почему игнорируют запрет на купание в Анапе. Кроме того, если рейс отменили, нужно обратиться к представителям авиакомпании.