Почему туризм нуждается в регулировании посуточной аренды жилья

Развитие цифровых платформ в последние годы стало определяющим фактором трансформации российской экономики. В России уже работают десятки крупных цифровых платформ — Wildberries, Ozon, "Яндекс", VK, 1С, HeadHunter и другие. Без них уже невозможно представить нормальное функционирование многих отраслей. Ежедневно россияне проводят в интернете более 4 часов, а 70 млн человек совершают онлайн-покупки. Это не просто тренд — это реальность, в которой мы живем.

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Цифровые платформы стали мощным катализатором развития для малого и среднего бизнеса. В частности, в туризме — благодаря маркетплейсам предприниматели из регионов получили доступ к многомиллионной аудитории. Однако вместе с ростом легального бизнеса начался бурный рост и теневого сектора.

Особенно это заметно в сфере краткосрочной аренды жилья. По общим подсчетам членов Российского союза туриндустрии, наблюдаются сотни процентов роста год к году. Агрегаторы — сами того не желая — стали драйверами расширения серого рынка размещения. В результате — стагнация гостиничного сегмента, миграция инвестиций в нелегальный сектор и в целом подрыв легального рынка.

Кто проигрывает?

По прогнозу Центра стратегических разработок, к 2030 году объем рынка посуточной аренды жилья увеличится почти в четыре раза — с 333 млрд до 1,2 трлн рублей. При этом значительная часть этих средств уходит в серый сектор — без налогов, стандартов, отчетности и ответственности.

На первый взгляд, аренда квартиры — выгодная альтернатива гостинице. Но на деле такая модель влечет за собой целый комплекс негативных последствий.

Во-первых, страдает легальный гостиничный бизнес. Отели и гостевые дома работают по закону, инвестируют в качество, платят налоги, создают рабочие места. Но конкурировать с ценами частников, не несущих издержек на безопасность, обслуживание, инфраструктуру и иные обязательные взносы, практически невозможно.

Во-вторых, в серый сектор уходят инвестиции. Строить гостиницу становится экономически нецелесообразно. Инвесторы предпочитают купить несколько квартир, сдавать их туристам через платформы — а если что-то пойдет не так, просто продать с прибылью. В некоторых регионах есть случаи приобретения целых подъездов для посуточной аренды. В итоге — ни рабочих мест, ни налогов.

В-третьих, страдают и сами туристы. Часто сдаваемые квартиры не соответствуют даже базовым стандартам безопасности и качества: отсутствие пожарной сигнализации и страхования, сомнительные условия заселения. При возникновении проблем пожаловаться некому: собственник, как правило, не является официальным участником рынка. Никаких гарантий, никакой ответственности.

В-четвертых, не развивается туристическая инфраструктура регионов. Когда основной денежный поток проходит мимо налоговой системы, регионы не получают средства на благоустройство, развитие туристических маршрутов, транспорт, безопасность, поддержку экологии. Получается парадокс: туристов становится больше, а качество среды не улучшается.

Международный опыт: проблемы и решения

Россия не исключение. С аналогичными трудностями столкнулись крупнейшие туристические центры мира.

Барселона: потери от серой аренды — €46 млн в год. Введен полный запрет на краткосрочную аренду в центре, предусмотрены штрафы для агрегаторов — до $600 тыс. за рекламу нелегального жилья.

потери от серой аренды — €46 млн в год. Введен полный запрет на краткосрочную аренду в центре, предусмотрены штрафы для агрегаторов — до $600 тыс. за рекламу нелегального жилья. Нью-Йорк: ущерб — около $1 млрд. Обязательная передача данных о бронированиях, высокие штрафы, введен контроль за соответствием налоговой отчетности.

ущерб — около $1 млрд. Обязательная передача данных о бронированиях, высокие штрафы, введен контроль за соответствием налоговой отчетности. Берлин: потери — €500 млн. Краткосрочная аренда без перевода жилья в коммерческий фонд запрещена. Действует система субсидий для собственников и специальная горячая линия для нарушений.

Мировой опыт показывает: без регулирования не обойтись.

Что делается в России?

На государственном уровне уже предпринимаются первые шаги. Минэкономразвития расширило перечень объектов, подлежащих классификации, включив некапитальные средства размещения. Принят закон о гостевых домах, который закрепляет правовой статус этой формы размещения. Это важные инициативы, но они не охватывают сегмент туристического жилья в жилом фонде — квартир и апартаментов.

Сегодня — самое время начать системную проработку регулирования именно этой сферы.

Что нужно рынку?

Единые правила для всех: легальный и серый бизнес не могут находиться в одном конкурентном поле.

легальный и серый бизнес не могут находиться в одном конкурентном поле. Прозрачная отчетность и налогообложение: любое размещение — гостиница или квартира — должно быть видно для государства.

любое размещение — гостиница или квартира — должно быть видно для государства. Инвестиционные стимулы: развитие легального гостиничного сектора должно быть привлекательнее, чем уход в тень.

развитие легального гостиничного сектора должно быть привлекательнее, чем уход в тень. Защита потребителей: турист должен понимать, что его безопасность и комфорт — не случайность, а обязанность поставщика услуг.

Туризм — не просто бизнес, это лицо страны, ее экономика, ее репутация. И эта ответственность — общая.