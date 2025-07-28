В Russpass добавили маршруты, составленные с помощью ИИ

Цифровой туристический сервис Russpass пополнили пять новых аудиогидов, разработанных с применением технологии искусственного интеллекта. Их список будет расти.

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Цифровой помощник составляет маршруты прогулок и озвучивает их, пишет газета «Известия».

«До конца года планируется создать аудиорассказы более чем о 1,5 тыс. знаковых мест столицы», — прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В числе составленных с помощью ИИ маршрутов прогулки по парку «Яуза», Государственному биологическому музею им. К.А. Тимирязева, павильону №29 «Цветоводство и озеленение» на ВДНХ, Главному ботаническому саду РАН.

Отдельная экскурсия посвящена творчеству советских писателей, включая посещение домов-музеев Б.Л. Пастернака, Е.А. Евтушенко и К.И. Чуковского.

Ранее Сергунина рассказала, что сервис Russpass принял около 26 млн обращений в первом полугодии.