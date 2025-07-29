В Дагестане ради привлечения туристов осла спустили на зиплайне

В социальных сетях неожиданную популярность набрал ролик, в котором жители Дагестана спускают осла на зиплайне. Предположительно, видео записал один из местных гидов, который таким образом решил привлечь туристов.

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Уточняется, что запись была сделана в Хунзанском районе еще месяц назад. Однако просмотры начала набирать только сейчас. При этом в комментариях пользователи в большинстве своем негативно высказались в адрес авторов ролика и даже предложили подключиться к проверке правоохранительным органам.

«Бедный осел. За что такие издевательства от двуногих? Их бы по ст. 245 УК РФ привлечь к ответственности», – возмутилась одна из подписчиц. «Надеюсь, неизвестные, которые пустили ослика по канату, станут известными в отделе полиции», – добавил другой читатель.

По информации телеграм-каналов, животное в итоге в порядке. А отправить его в полет решил владелец осла. При этом причины такого поступка неизвестны. Тем не менее основной негатив в комментариях получил именно организатор туристических поездок в Дагестан, решивший этим видео поднять просмотры.

Между тем пока неизвестно, обратили ли внимание на инцидент местные органы правопорядка или представители властей. О проведении каких-либо проверок на данный момент не сообщается.