Названы самые популярные российские города для тихого туризма

В России в первом полугодии вырос турпоток в города для тихого туризма. Самыми популярными оказались Сортавала, Серпухов и Рыбинск.

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За шесть месяцев на 11% по сравнению с прошлым годом увеличился поток приезжих в Зарайск, Кириллов, Торжок, Юрьевец, Шую, Светлогорск, Плёс, Гороховец, Юрьев-Польский, Вязники и Касимов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту».

Порядка 22% от общего числа поездок в тихие российские города в первом полугодии пришлось на Сортавалу, 13% — на Серпухов, 12% — на Рыбинск, по 10% — на Алексин и Шую.

Самый динамичный рост турпотока отмечен в Зарайске — 83% за год. За ним идут Кириллов (+76%) и Алексин (+57%).

Ранее в Министерстве туризма Самарской области рассказали, что до 2030 года в регионе создадут четыре туристических кластера.