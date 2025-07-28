На курорте «Архыз» откроют новые экотропы и запустят зимнюю канатку

На курорте «Архыз» ы Карачаево-Черкесии в августе откроют две новые экотропы протяженностью более 8 км. Также впервые для туристов летом запустят зимнюю кресельную канатную дорогу «Апполон».

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«В начале августа на курорте „Архыз“ запланировано открытие двух новых экотроп на Северном склоне — Дуккинская и по горному хребту Габулу-чат. Оба маршрута начинаются на верхней станции канатной дороги „Аполлон“ на высоте 2840 метром над уровнем моря. Зимняя кресельная канатная дорога „Аполлон“ летом впервые будет запущена для туристов», — сообщили в пресс-службе курорта.

Новая экотропа Дуккинская соединяет верхнюю станцию канатки «Аполлон» и кемпинг в туристическом поселке Дукка на одноименной реке. На маршруте туристы могут увидеть сразу несколько природных зон: альпийскую — на высоте 2800 м, субальпийскую — самую яркую по цветовой гамме из-за обилия луговых цветов, березовое криволесье с живописными полянами и темно-хвойную кавказскую тайгу. Протяженность тропы составляет 7 км с перепадом высот до 1050 метров.

Экотропа по хребту Габулу-чат ведет вверх и продолжается по гребню всего хребта, далее заканчивается на панорамной смотровой площадке, находящейся на одном из трех пиков Габулу на отметке 3030 метров. Протяженность маршрута составляет около 1,3 км до пика Габулу 3030 м с перепадом высоты 190 м. Оба маршрута среднего уровня сложности.

«В августе 2025 мы с радостью открываем для наших туристов два новых интереснейших маршрута на Северном склоне Архыза. Реализация новых экотроп в самом сердце Карачаево-Черкесии — это, безусловно, важный шаг в развитии экотуризма республики и сохранении природного наследия Архыза», — отметил генеральный директор курорта Роман Киранчук, его цитирует пресс-служба.

Курорт «Архыз» - один из популярных всесезонных горных курортов Северного Кавказа, расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Курорт ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 44 км экотроп, девять канатных дорог и самый большой высокогорный байк-парк с трассой 29 км.