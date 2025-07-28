Как будут развивать туризм в Ханты-Мансийском автономном округе

Руслан Кухарук рассказал о развитии промышленности и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе
АО «Полярный кварц» становится ключевым проектом в промышленной сфере региона. На базе месторождения Додо, где залегают уникальные породы возрастом около миллиарда лет, планируется перезапуск производства кварцевого концентрата.
«Комплекс обеспечивает первичное обогащение кварцсодержащего сырья путем удаления нежелательных примесей. Такой кварц обладает более высокой степенью чистоты и однородности», – отметил губернатор Югры Руслан Кухарук во время осмотра территории месторождения.
Производственная база Усть-Пуйва, расположенная в 60 километрах от Саранпауля, обладает проектной мощностью 20 000 тонн продукции ежегодно. Комплекс специализируется на первичном обогащении кварцсодержащего сырья с удалением примесей, что обеспечивает высокую степень чистоты и однородности конечного продукта.
На территории Приполярного Урала развивается туристическая инфраструктура. На базе «Нер-Ойка», расположенной рядом с месторождением, гости могут познакомиться с национальной кухней и узнать разнообразные виды досуга.
Глава региона отметил, что туристический объект привлекает посетителей не только из ХМАО, но и из других регионов России, а руководство базы планирует дальнейшее развитие и расширение туристического потенциала территории.
В рамках рабочей поездки Руслан Кухарук посетил национально-родовую общину «Рахтынья», которая располагается в поселке Сосьва Березовского района.
Предприятие является лидером в рыбной отрасли региона:
- ежегодная добыча до 700 тонн рыбы;
- производство 7 видов продукции;
- выпуск уникальных изделий, включая сельдь сосьвинскую пряного посола.
В перспективе планируется расширение производства через создание сети приемных пунктов при поддержке региональных властей для закупки продукции у местных жителей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в арктических районах Югры планируется масштабная коммунальная стройка.