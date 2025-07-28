Как будут развивать туризм в Ханты-Мансийском автономном округе

АО «Полярный кварц» становится ключевым проектом в промышленной сфере региона. На базе месторождения Додо, где залегают уникальные породы возрастом около миллиарда лет, планируется перезапуск производства кварцевого концентрата.

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«Комплекс обеспечивает первичное обогащение кварцсодержащего сырья путем удаления нежелательных примесей. Такой кварц обладает более высокой степенью чистоты и однородности», – отметил губернатор Югры Руслан Кухарук во время осмотра территории месторождения.

Производственная база Усть-Пуйва, расположенная в 60 километрах от Саранпауля, обладает проектной мощностью 20 000 тонн продукции ежегодно. Комплекс специализируется на первичном обогащении кварцсодержащего сырья с удалением примесей, что обеспечивает высокую степень чистоты и однородности конечного продукта.

На территории Приполярного Урала развивается туристическая инфраструктура. На базе «Нер-Ойка», расположенной рядом с месторождением, гости могут познакомиться с национальной кухней и узнать разнообразные виды досуга.

Глава региона отметил, что туристический объект привлекает посетителей не только из ХМАО, но и из других регионов России, а руководство базы планирует дальнейшее развитие и расширение туристического потенциала территории.

В рамках рабочей поездки Руслан Кухарук посетил национально-родовую общину «Рахтынья», которая располагается в поселке Сосьва Березовского района.

Предприятие является лидером в рыбной отрасли региона:

ежегодная добыча до 700 тонн рыбы;

производство 7 видов продукции;

выпуск уникальных изделий, включая сельдь сосьвинскую пряного посола.

В перспективе планируется расширение производства через создание сети приемных пунктов при поддержке региональных властей для закупки продукции у местных жителей.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в арктических районах Югры планируется масштабная коммунальная стройка.