Куда можно попасть лишь с круизной компанией

Круизные компании предлагают доступ к уникальным территориям, куда невозможно попасть самостоятельно. Например, частные острова в Карибском море, такие как Perfect Day at Coco Cay от Royal Caribbean, открыты исключительно для пассажиров конкретных лайнеров. Здесь туристов ждут эксклюзивные пляжи, аквапарки и услуги по системе «все включено».

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Северный полюс — еще одно направление, доступное лишь в экспедиционных круизах. Российский атомный ледокол «50 лет Победы» и французский Le Commandant Charcot доставляют путешественников к ледяным просторам, где возможны высадки на зодиаках и наблюдение за арктическими животными. Антарктида, хотя и достижима на самолете, чаще исследуется с борта круизных судов, отправляющихся из Ушуайи или Кейптауна.

Чукотка и Байкал также входят в список локаций, где круиз — единственный вариант полноценного путешествия. Научно-исследовательские суда «Профессор Хромов» и «Академик Шокальский» проводят экспедиции к острову Врангеля и бухтам Байкала, недоступным для обычного транспорта. С ростом ограничений на массовый туризм такие маршруты становятся все популярнее.