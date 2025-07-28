В Сочи начали брать плату за тень на пляжах

В разгар курортного сезона на некоторых пляжах Сочи появилась спорная практика - взимание платы за возможность находиться в тени. За размещение под пляжными навесами с отдыхающих теперь требуют 1500 рублей, что вызвало волну возмущения среди туристов.

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Согласно информации, появившейся в социальных сетях, администрация отдельных пляжных зон ввела специальный тариф за пользование затенёнными участками.

"Это абсурд - платить за естественную тень, когда ты просто лежишь на своём полотенце", - жалуются отдыхающие.

Многие отмечают, что подобные действия вынуждают их либо переплачивать за лежаки, либо искать другие места для отдыха.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) данную практику назвали противозаконной. Сергей Ромашкин, вице-президент организации, пояснил:

"Пляжные территории являются муниципальной собственностью, и любые попытки взимать дополнительную плату за их использование, особенно за такие естественные вещи как тень, не имеют юридических оснований".

Эксперт рекомендует туристам обращаться с жалобами в контролирующие органы.

Представители туриндустрии предполагают, что подобные инициативы связаны с желанием арендаторов увеличить доходы в пик сезона. Однако такой подход может негативно сказаться на имидже курорта.