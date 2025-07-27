Сколько туристов посетило заповедные территории в 2025 году

Турпоток на заповедные территории в России за последние пять лет вырос почти в три раза до 17 млн человек, за первые полгода 2025 года их уже посетили 9,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

На сессии "Экологический туризм: визитная карточка государства" международной экологической конференции, которая проходила в Республике Алтай представители восьми государств - России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана - обсудили развитие экологического туризма.

"В России более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий, 247 из которых федерального значения. Для примера, за последние пять лет количество туристов выросло с шести миллионов человек до 17,5, а в 2025 году за полгода уже составляет 9,5 миллионов", - отметила заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России Мария Куликова.

Директор национального парка "Сайлюгемский" (Республика Алтай) Денис Маликов рассказал о том, что парк создан для сохранения краснокнижных снежного барса и алтайского горного барана аргали. Эти виды - индикаторы, и они реагируют на любые негативные факторы, которые происходят в экосистемах.

"Экологический туризм на территории необходим. Он способствует сохранению природных комплексов, в том числе и таких видов, как снежный барс или аргали. Главным образом потому, что повышается экологическая грамотность населения. Для работы с туристами в национальном парке созданы четыре визит-центра. Довольно большая аудитория наших посетителей - фототуристы с большой аудиторией в социальных сетях", - отметил Денис Маликов.

В Республике Армения система особо охраняемых природных территорий охватывает 13% площади страны. Это порядка 70% флоры и фауны Республики.

"Экотуризм в особо охраняемых территориях имеет большое значение. Природа, горы, реки, леса - он открывает возможности не только увидеть эти места, но и сохранять природу и развивать местные общины. Виды путешествий включают в себя пешие походы, наблюдение за птицами, скалолазание, велотуризм, кемпинг и много других активностей", - рассказала начальник Департамента политики особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия министерства окружающей среды Республики Армения Воскеат Григорян.

Россия и Беларусь имеют не только общую историю, но уникальные экосистемы. На трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье" недавно открыт новый маршрут "Природа Памяти - Память природы", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Белорусская часть ООПТ расположена в Витебской области.

Председатель Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Колца рассказал о возможностях экологического туризма в регионе.

"На территории Витебской области созданы 325 охраняемых природных территорий. Регион занимает первое место в Республике Беларусь по количеству и площади озер. Среди них - Браславские озёра, которые по праву можно назвать водным ожерельем Беларуси. Единственный в стране Березинский биосферный заповедник находится в нашей области, в этом году ему исполняется 100 лет. В регионе находится самое глубокое озеро в Беларуси", - отметил он.

В Республике Казахстан площадь особо охраняемых природных территорий составляет 39 миллионов гектаров. Это свыше 11% площади страны. В Республике реализуется концепция экологического туризма, и это позволяет создавать условия для его развития в особо охраняемых природных территориях с соблюдением всех экологических стандартов.

"В основном туристы посещают национальные парки, у нас их 14, расположенных на площади 2,7 миллиона гектаров. За последние пять лет их посещаемость выросла с 1,3 миллиона человек в 2019 до 2,8 миллионов в 2024 году. Сегодня мы полностью поменяли направление развития национальных парков. Запрещено капитальное строительство внутри, и вся тяжелая инфраструктура находится за их пределами. Внутри особо охраняемых территорий мы концентрируемся на развитии экологических троп, маршрутов, создаем визит-центры, кемпинги и глэмпинги. Также мы сейчас разрабатываем новую методику расчета рекреационной нагрузки", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Данияр Тургамбаев.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий Республики Кыргызстан составляет более двух миллионов гектаров. Это свыше 10% площади страны.

"Уникальные, красивейшие пейзажи, кочевое наследие и история привлекает в Кыргызстан туристов из различных стран. В соответствии с национальной стратегией Кыргызской Республики на 2018-2040 годы устойчивый туризм является одной из приоритетных задач. И в связи с этим Кыргызстан уделяет значительное внимание защите горных систем. Таких территорий в Республике 32, и каждая представляет собой сочетание неповторимых ландшафтов, флоры и фауны, а также историко-культурных достопримечательностей", - сказал начальник управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Кумар Мамбеталиев.

Заместитель директора государственного учреждения "Особо охраняемые природные территории" Республики Таджикистан Аслам Расулов рассказал о видах экологического туризма, которые развиваются в его стране.

"Таджикистан обладает уникальным природным наследием, разнообразием экосистем, имеет все предпосылки для активного развития экотуризма. Однако для эффективной реализации этого потенциала необходимо использовать современные модели, проверенные в международной практике и адаптированные к условиям страны. Несколько моделей такого туризма мы выбрали для нашей страны. Первая называется регенеративный туризм. Это не про просто минимизировать ущерб природе, а активно восстанавливать её. Например, когда турист посещает объект, он активно участвует в уборке мусора. Люди высаживают деревья, восстанавливают тропы. В таких акциях участвует молодежь. Ещё есть модель - глубинный, иммерсивный туризм. Это жизнь в окружении природы и местных сообществ. Например, мастер-классы по традиционным ремеслам, сельский быт, кулинария, праздники и экскурсии к родникам", - отметил Расулов.

Начальник управления координации международного экологического сотрудничества и проектов Министерства охраны окружающей среды Туркменистана Берды Бердыев рассказал о возможностях экотуризма в регионе.

"Современное понимание экологического туризма изменилось. Сейчас это более осмысленные путешествия в природу для того, чтобы погрузиться в нее, принять и осмыслить ту культуру, которая тебя встречает. Туркменистан обладает огромным потенциалом для развития экотуризма. Это пустыня Каракумы, которая покрывает 80% нашей территории. Она живая, обладает богатой флорой и фауной. У нас есть ряд экосистем: и пустынная, и горная экосистема, и морская. Например, на туркменском берегу и шельфе Каспия есть грязевые вулканы. В стране находятся несколько древних реликтовых памятников. Например, есть уникальный уголок Койтендаг, где есть плато со следами динозавров, их порядка 2500. Как подчеркнул президент Туркменистана, Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов, -основная цель государственной политики в области экологии заключается в рациональном природопользовании, защите растительного и животного мира. Именно в этом духе мы и рассматриваем развитие экологического туризма как часть общего курса и гармонии человека и природы", - сказал Бердыев.

В Республике Узбекистан 47 охраняемых природных территорий на площади почти 6,5 миллиона гектаров, это 14,2% общей площади страны. Кроме того, есть 84 лесных хозяйства. На этих землях государство планирует развивать экологический туризм.

"Иностранные туристы едут в Республику за культурным наследием, поэтому сегодня ведётся активная работа по перераспределению потока, привлечению людей к экологическим маршрутам. К примеру, на территории страны расположен Западный Тянь-Шань и самая молодая пустыня Аралкум. Мы уже запустили цифровую платформу путешествий на природу, где можно получить разрешение на посещение охраняемых природных территорий, увидеть рекреационные зоны посещения, регуляционные зоны. То есть можно запланировать поездку, сидя дома", - отметил директор Департамента по развитию экотуризма и охоты при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Отабек Бабамурадов.