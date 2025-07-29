Топ-3 направлений для туристов с питомцами

Стало известно, что Московская область вошла в тройку самых популярных направлений по числу бронирования посуточных квартир среди путешественников с питомцами в июне 2025 года. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала пресс-служба сервиса «Авито Путешествия».

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По данным источника, самыми гостеприимными регионами по числу бронирования посуточных квартир для проживания с домашними животными стали Ленобласть (14%), Краснодарский край (13%), Московская область (8%), Республика Татарстан, Волгоградская и Ростовская области (по 5%). В сегменте аренды загородных домов – Карелия (15%), Краснодарский край (13%), Ленинградская область (7%), Московская область (5%), Республика Алтай и Крым (5%).

Сегмент жилья для путешественников с питомцами показывает динамичное развитие — количество предложений «можно с животными» за год увеличилось в среднем на 30%.

В июне в среднем по России стоимость проживания в квартире, в которой можно заселиться с четвероногим другом, составляла 4,7 тысячи рублей в сутки, в загородном доме — 9,4 тысячи рублей в сутки. В основном отдыхающие с питомцами арендовали жилье на 3 суток, заселяясь вчетвером.

В пресс-службе сервиса отметили, что количество бронирований квартир с фильтром «можно с животными» увеличилось на 58%, а загородных домов — на 114%, что говорит о формировании устойчивого тренда на pet-friendly путешествия в России.