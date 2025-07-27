Отдыхающие в Анапе столкнулись с новой проблемой

У побережья Анапы вновь зафиксированы изменения цвета морской воды. В конце июля 2025 года море в районе центрального пляжа приобрело густой зелёный оттенок из-за скопления водорослей. Несколькими неделями ранее этот участок уже становился чёрным от разложения камки — растений, которых сносит течением к берегу.

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Местные власти ранее ввели запрет на купание. Меры связаны с последствиями крупного разлива мазута, произошедшего в декабре прошлого года. На пляжах по-прежнему продолжаются работы по очистке песка. Купание в районе Анапы официально признано небезопасным, и туристов просят воздержаться от посещения прибрежной зоны.

Несмотря на ограничения, некоторые отдыхающие продолжают заходить в воду. Помимо загрязнения, их подстерегают и другие риски — зафиксированы случаи появления морских животных. В частности, в этом сезоне в районе Анапы нередко наблюдают скатов-хвостоколов. По данным местных СМИ, по меньшей мере двое туристов пострадали от их укусов. Рыба может оставить острый ядовитый шип в теле, вызывая сильную боль и воспаление при наступании.

По наблюдениям очевидцев, число отдыхающих на пляжах остаётся невысоким, даже в выходные дни. Южное солнце и тёплая вода не компенсируют для туристов отсутствие возможности купаться, сообщает KP.RU.

Ранее 118 пляжей Краснодарского края получили высшую оценку — синий флаг.