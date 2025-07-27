Семьи участников СВО могут освободить от туристического налога

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство России законопроект, согласно которому предлагается исключить из налоговой базы туристического налога стоимость услуги по временному проживанию, оказываемой членам семей участников СВО.

«Нужно позаботиться, чтобы родные и близкие наших героев могли отдыхать и восстанавливать здоровье на курортах страны с наименьшими затратами», — заявил автор проекта и лидер партии Леонид Слуцкий.

По его словам, соответствующую льготу необходимо распространить на родителей, супругу/супруга и детей наших защитников.

«Ведь это очень тяжёлая «работа» — ждать возвращения близкого человека с фронта. Поэтому ЛДПР предлагает не включать в налоговую базу туристического налога стоимость проживания на отдыхе родных и близких наших воинов», — цитирует парламентарий РИА Новости.

Ранее Дума приняла поправки о льготах для гражданских жён погибших бойцов СВО.

Также кабмин России одобрил закон о льготном поступлении в вузы пасынков бойцов СВО.