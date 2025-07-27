Маршрут выходного дня: что посмотреть в Юрьевце

Старинный город Юрьевец расположен на берегу Волги, а точнее – на берегу Горьковского водохранилища. Ширина водохранилища напротив города достигает 16 км – виды открываются потрясающие! Здесь очень живописные холмистые места, а напротив – красивые Асафовы острова. Когда-то Юрьевец был крупным торгово-промышленным центром, а сейчас превратился в тихий уголок. Здесь пока мало туристов, разве что группы с круизных теплоходов, и в этом есть своя прелесть – можно погулять, насладившись умиротворением и природой фактически наедине с самим собой. В 2025 году Юрьевцу исполняется 800 лет и здесь ведётся реконструкция знаменитой Георгиевской колокольни, уже благоустроена протяжённая набережная. Рассказываем про самые главные достопримечательности Юрьевца.

© Quto.ru

Юрьевец

Считается, что Юрьевец был основан в 1225 году великим князем Владимирским Юрием II Всеволодовичем на месте явления ему иконы великомученика Георгия Победоносца как укрепление для защиты восточных рубежей Северо-Восточной Руси. Так появился первый Юрьевецкий кремль на Георгиевской горе. Князь также повелел возвести Георгиевскую церковь. В 1661 году по указу царя Алексея Михайловича начали строить обширный каменно-земляной кремль. В XVIII веке обветшавшие стены и башни стали разбирать. Сейчас о крепости напоминает земляной вал со рвом и озеро, местные жители называют это место Белый город.

Когда на Волге развилось паровое судоходство, Юрьевец стал торгово-промышленным центром. Город посещали император Александр II и император Александр III.

В 1871 году была построена Юрьевецкая льнопрядильная фабрика. В 1880 году М. И. Красильников основал в Юрьевце пивоваренный завод. Затем появились винокуренный, дрожжевой, красильный заводы и др., фабрика по переработке леса. При сооружении Горьковского водохранилища в середине прошлого века в северной и южной частях города была утрачена историческая застройка. Георгиевская гора со временем была срыта и сейчас тоже затоплена водами Горьковского водохранилища.

В 2025 году старинному Юрьевцу исполняется 800 лет.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Юрьевца 440 км пути по трассе М-7, путь лежит через Ногинск, Покров, Владимир, а потом через Суздаль, Иваново и Кинешму. По дороге также можно посмотреть Кидекшу, Шую, Дунилово, Лух и Вичугу.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Смотровая площадка на Пятницкой горе и обелиск ВОВ

Буквально на въезде в Юрьевец со стороны Кинешмы на улице 25 Октября вы увидите памятник-обелиск в память о воинах-юрьевчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны. За ним – смотровая площадка, с которой открывается вид на город и Волгу. А называется это место Пятницкая гора. Рядом с обелиском есть автомобильная парковка.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Георгиевская колокольня и Георгиевская площадь

Продолжайте движение по улице 25 октября вниз к реке, вы окажетесь на Интернациональной улице, что идет вдоль набережной. Слева будет Георгиевская площадь – главная площадь Юрьевца (ранее она носила название площадь Революции). На Георгиевской площади находится визитная карточка Юрьевца – Георгиевская колокольня, самая высокая на Волге. Пятиярусная колокольня со шпилем высотой в 72 метра была построена в стиле позднего классицизма в период 1827-1840 гг. В 1828 году в нижнем ярусе колокольни устроили храм, освящённый в честь великомученика Георгия Победоносца и Святого благоверного князя Георгия Всеволодовича. Сейчас колокольня находится в процессе реставрации.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ансамбль Входоиерусалимского собора

Георгиевская колокольня является частью ансамбля Входоиерусалимского собора, состоящего из двух соборов, церкви и колокольни. В 1733 году был построен собор Входа Господня в Иерусалим (сейчас — Старый Входоиерусалимский собор). Через сто лет, в 1833 году, рядом был возведён Успенский собор – он же новый Входо-Иерусалимский. Он исполнен в стиле позднего классицизма. Соборный ансамбль был завершён строительством колокольни (не позднее 1840 года), стоящей отдельно.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Рождественская церковь

Рядом с этими соборами находится храм Рождества Христова, сооружённый в 1815 году в память об Отечественной войне 1812 года. В 1930-х годах церковь была закрыта и приспособлена под районный архив, а колокольня утрачена. С конца 1990-х здесь вновь проводятся богослужения.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Юрьевец и Тарковский

Кинорежиссёр Андрей Арсеньевич Тарковский родился в селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской области и провёл детство в Юрьевце. На Георгиевской площади вы увидите Культурный центр имени А. Тарковского. Чуть дальше – сквер Тарковского. А на улице Тарковского - Музейный центр А. Тарковского. В Юрьевце каждый год проводится открытие Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Историко-художественный музей

На Георгиевской площади вы также увидите здание Юрьевецкого историко-художественного музея, основанного в 1925 году. Изначально музей находился в другом месте. Здание, куда он переехал в 1999 году, - это построенный в 1903 году дом Флягина. В военные годы здесь находилась школа, в которой учился Андрей Тарковский.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Дом-музей архитекторов братьев Весниных

В 1986 году в Юрьевце был открыт музей архитекторов братьев Весниных. Разместился он в небольшом двухэтажном доме XIX века из красного кирпича, который до 1904 года принадлежал родителям Весниных. Среди шедевров братьев Весниных Дворец Культуры автозавода имени Лихачева, универмаг на Красной Пресне в Москве, ДнепроГЭС, санаторий в Мацесте и многие другие проекты.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Богоявленская церковь

Богоявленская церковь, построенная в 1719-1720 годах, является самым старым зданием в Юрьевце. Она стоит на месте захоронения святого Симона Юрьевецкого. В 1930−40-е годы верхние ярусы колокольни были разрушены, а луковичные главы храма утрачены. В 1955 году в здание храма вмонтировали фрагменты церквей, затопленных при создании Горьковского водохранилища.

© Дарья Рассихина

Смотровая площадка у Богоявленской церкви

Пройдите от Богоявленской церкви чуть вверх. Вы попадёте на небольшую новую смотровую площадку, с которой открывается вид на центр Юрьевца и Волгу.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Базарная площадь

Рядом с Георгиевской площадью расположена Базарная площадь с Торговыми рядами и сквер Памяти Народного ополчения 1612 года.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Набережная Юрьевца

Юрьевец расположен на правом берегу Волги (Горьковское водохранилище) напротив устья рек Унжи и Нёмды. Ширина водохранилища напротив города достигает 15-16 км – виды открываются потрясающие! А обновлённая набережная Юрьевца стала настоящим центром притяжения. Сейчас это одно из самых красивых мест в городе. Место для прогулок на свежем воздухе, созерцания и спокойного отдыха. Извилистая дорожка набережной напоминает русло реки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

С набережной Юрьевца открывается живописный панорамный вид на Волгу и Горьковское водохранилище, а также на городские достопримечательности. На набережной установлены скамейки и необычные арт-объекты. Вечером она красиво подсвечивается.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Пивоваренный завод

В 1880 году в Юрьевце на набережной реки Волги был открыт Пивоваренный завод. В 1990-е годы предприятие прекратило свою деятельность. К счастью, старое здание пивзавода было восстановлено и сейчас здесь расположен Гостевой дом в стиле лофт.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Сретенская церковь

Находящийся рядом с пивзаводом Сретенский храм также восстанавливается по историческим документам и фотографиям.

© Светлана Парфенова

Дом сказки Александра Роу

Кинорежиссёр, автор фильмов-сказок Александр Роу родился в Юрьевце. Среди его известных киносказок «Марья-искусница», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другие шедевры. В Юрьевце открыт Музей кинорежиссера, он расположен в деревянном здании 1909 года, которое раньше принадлежало архитектору Михаилу Черкасскому.

© Даниил Риттер

© Даниил Риттер

Городской сад

Есть в Юрьевце и Городской сад - парк культуры и отдыха на берегу Волги. Здесь приятно погулять и днём, и вечером, когда включается красивая подсветка и освещение.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Асафовы острова

История Асафовых островов начинается в 1950 году, когда при создании Горьковского водохранилища затопили часть территории Юрьевецкого района. Вместе с постройками ушли под воду и Асафовы горы, а их вершины образовали острова протяжённостью четыре километра. Асафовы острова видны с набережной Юрьевца.

© Visit Ivanovo

© Visit Ivanovo

Поклонный крест на Горьковском водохранилище

Неподалеку от Юрьевца на Горьковском водохранилище возвышается двенадцатиметровый поклонный крест - памятник всем затопленным во время строительства ГЭС храмам и монастырям. Он установлен на отмели недалеко от места, где когда-то находился Кривоозерский монастырь. Образ красивой обители дошёл до наших дней на картинах Исаака Левитана «Тихая обитель» и «Вечерний звон».

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Улочки Юрьевца

Приятно и просто погулять по улочкам Юрьевца, разглядывая старинные здания.

© Светлана Парфенова

Suzuki Baleno

В Юрьевец мы ездили на ярком Suzuki Baleno. Это машина 2023 модельного года с атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил с четырёхступенчатым автоматом. Здесь аккуратный салон, удобные сиденья, проекционный дисплей, камера заднего вида. Автомобиль переднеприводный. Оптимальная крейсерская скорость Baleno - это 90-120 км/ч, что идеально для загородных поездок, в том числе по автомагистралям. Baleno выглядит весьма компактно и по габаритам ощущается также, у него плавный ход и приятная управляемость, он отлично проходит повороты. Багажник у автомобиля весьма вместительный. Места для пассажиров на втором ряду достаточно, так что в путешествие на Suzuki Baleno можно отправиться всей семьей или с друзьями.