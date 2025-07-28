Турпоток в Анапу снизился на 60%

Из-за разлива мазута в Керченском проливе пляжи в Анапе и окрестностях курорта официально закрыты. Тем не менее туристы в этот город едут, правда, в меньшем объёме.

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«Падение турпотока в Анапу составляет 60% по сравнению с летом прошлого года», — рассказал РБК Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР (Ассоциации туроператоров) по внутреннему туризму.

В то же время представители популярного российского сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов сообщили изданию, что отдыхающие в Анапе не обязательно нарушают запрет на купание. Туристы выбирают отели с бассейнами, в том числе гостиницы «всё включено».

Как сообщает издание со ссылкой на официальные источники, за минувший июнь Краснодарский край посетили 2,3 миллиона туристов. Специалисты ожидают, что пиковым традиционно станет последний месяц лета, но тренд очевиден: из-за «закрытия» Анапы россияне выбирают альтернативные варианты: Сочи, Геленджик, Ейск и предгорья.