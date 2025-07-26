Очередь к Крымскому мосту сократилась в десять раз

Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи сократилась в десять раз
Число автомобилей в очереди на ручной досмотр у Крымского моста со стороны Керчи снизилось с 630 до 60 за день.
Информация об этом появилась в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.
По данным на 19:00 мск, очередь на керченском направлении составляет 60 автомобилей.
На таманской стороне движение транспорта проходит без затруднений, досмотр ведётся без задержек.
Накануне стало известно, что очереди на подъездах к Крымскому мосту полностью ликвидированы.