Что может предложить промышленный туризм в Челябинской области

Челябинская область — не только промышленный регион, но и один из немногих в России, где заводы открывают свои цеха для туристов. От доменных печей и гигантских станков до ювелирной гравировки и уникальной гидроэлектростанции — здесь можно увидеть, как формируется основа местной экономики. О промышленных маршрутах, которые уже существуют в регионе, — рассказывает URA.RU.

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Промышленный городок

Магнитогорский металлургический комбинат считается одним из самых впечатляющих объектов промышленного туризма в стране. Экскурсия по ММК напоминает поездку по отдельному городу: десятки улиц, цеха и массивная инфраструктура на территории в несколько тысяч гектаров.

Гостям доступны доменный цех, где из чугуна выплавляется сталь, современный стан «5000» для прокатки толстого листа, а также цех №11, где изготавливаются заготовки для автомобилей. Передвижение по территории — на автобусе, туристам выдают каски, очки, спецодежду и перчатки.

Детям предлагается обзорная автобусная программа без выхода в производственные зоны. Экскурсия возможна только по предварительной записи и после передачи паспортных данных службе безопасности.

Златоустовская сталь

Златоуст — центр художественного оружейного дела. Здесь производят ножи, сабли, столовые приборы, а также охолощенное оружие с декоративной отделкой. Туристы могут посетить Златоустовскую оружейную фабрику с музейной экспозицией. Среди экспонатов — образцы клинков, предметы церковной утвари, украшенный пулемет «Максима» и гравированные изделия XIX—XX веков. В рамках экскурсии доступен просмотр граверного производства.

На фабрике «ОружейникЪ» проводят и мастер-классы по созданию медальона с индивидуальной гравировкой. Пока изделие проходит кислотную обработку, туристов знакомят с основными этапами производства. Дополнительно можно принять участие в тренировке по метанию ножей.

В оружейной компании «АиР» создана иммерсивная кузня, где каждый может выковать монету и попробовать согнуть раскаленный прут в форме сердца. Здесь также хранятся самые крупные клинки в России, включая меч «Святогор» длиной 3,17 метра и весом 32,3 килограмма. Доступны мастер-классы по изготовлению ножей и декоративных изделий.

Виртуальная реальность и карьер

В Сатке работает экскурсионный маршрут на комбинат «Магнезит». Предприятие более века занимается добычей и переработкой жаростойкого минерала — магнезита. Тур начинается в корпоративном музее с 3D-презентацией и виртуальным проходом по цехам и шахтам. Основной объект — Карагайский карьер глубиной 370 метров. Со смотровой площадки открывается вид на действующую добычу магнезита. Поездка возможна только по записи и до 15:00.

Старейшая ГЭС России

Гидроэлектростанция «Пороги» — один из немногих индустриальных памятников в России, сохранившийся в рабочем состоянии. Станция построена в начале XX века из дикого камня и была запущена в 1910 году. Плотина работала более 50 лет без капитального ремонта и является одной из самых первых в России. ГЭС отключена с 2017 года, но здание сохранились. Сооружение удачно вписано в природный ландшафт и доступно для посещения туристами. На место можно добраться как самостоятельно, так и автобусными туристическими маршрутами.

Из месторождения мусковита в экотропу

Еще один маршрут — к Слюдяной горе вблизи Кыштыма. Здесь в конце XIX века открыли месторождение мусковита, который использовали в военной и электротехнической промышленности. Добыча остановлена, но остались штольни и экотропа длиной 1,5 километра. Подъем на вершину безопасен и открывает панораму на окрестности. Посещение подземных выработок при этом не рекомендовано — они законсервированы и представляют опасность.

Изготовление макарон

В Челябинской области можно побывать и на предприятии пищевой промышленности. Один из таких объектов — производство компании «СИТНО», специализирующееся на выпуске муки и макаронных изделий.

Экскурсия проходит по историческому производству с более чем 60-летней историей. Туристы наблюдают за работой мельниц, линий по нарезке и фасовке теста, изучают технологический цикл от зерна до упаковки. Посетителей обеспечивают спецодеждой, экскурсия длится около полутора часов. В финале предусмотрена фотозона и сувенирная продукция. Стоимость участия —800 рублей с человека.

Побыть в роли металлурга

На заводе «ЛД Прайд» в Челябинске открыта экскурсия по полному циклу производства латунной трубопроводной арматуры. Это крупнейшее в России предприятие в своем сегменте. Посетители проходят через цеха, где на глазах сплав превращается в готовую продукцию — от плавки и прессовки до сборки шарового крана. В рамках программы демонстрируются современные ЧПУ-станки, автоматизированные линии и тестовые участки. Участникам предлагают самостоятельно собрать изделие под контролем специалистов. Посещение бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Цех «Высота 239»

Цех «Высота 239» в Челябинске — знаковое предприятие трубной промышленности. Экскурсии по нему проводятся только для организованных групп. Архитектура здания — с изогнутыми формами, стеклянными фасадами и брендовой символикой — сама по себе является объектом туризма. Внутри — километровая маршрутная дорожка, цеха с прессами и движущиеся гигантские трубы. Все этапы производства открыты для наблюдения: от формовки до контроля. Весь персонал находится в белой спецодежде. Вход возможен только по паспорту.

Увидеть работу роботов и тест-драйв

На экскурсии «Настоящее будущее: как создают беспилотный бульдозер» на предприятии «ДСТ-УРАЛ» в Челябинске туристы проходят по маршруту сборки тяжелой техники. В производственных зонах демонстрируют работу лазеров, сварочных роботов, финальную сборку и тест-драйв. Одним из финальных элементов маршрута становится управление беспилотной машиной с помощью смартфона. Также предусмотрено посещение конструкторского бюро, где разрабатывают технику нового поколения.

Подготовка к Крайнему Северу

Экскурсия «История в деталях» проходит на предприятии «ОМК Трубодеталь». Программа включает посещение корпоративного музея, открытой площадки с образцами продукции и действующих цехов. Туристы наблюдают процесс обработки стали: штамповку, гибку, термообработку. Подробно рассказывается, как изделия готовятся к работе в условиях Крайнего Севера, в морской промышленности и в добывающих отраслях. Экскурсия проводится для групп по предварительной записи.