В Новороссийске разрабатывают аудиогид «Эхо Новороссийска»

В Новороссийске разрабатывается проект аудиоэкскурсии под названием «Эхо Новороссийска». Об этом сообщили в городской администрации.

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Аудиогид поможет гостям и жителям города узнать интересные факты об истории местных памятников в простой и понятной форме.

На данный момент записаны аудиорассказы о шести достопримечательностях, расположенных в Центральном районе. Для удобства пользователей рядом с этими объектами размещены QR-коды, отсканировав которые можно получить доступ к соответствующей аудиозаписи. Об этом написало издание «Живая Кубань».

Хотя Новороссийск и не является типичным туристическим центром, а скорее крупным портом, он привлекает множество отдыхающих. Город предлагает несколько удобных пляжей, особенно известные в Мысхако и Широкой Балке. В летнее время здесь также пользуются спросом открытые кинотеатры на побережье.

Кстати, Новороссийск стал столицей винного туризма на Черноморском побережье.