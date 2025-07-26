Прямое авиасообщение между Пермью и Геленджиком пока не планируется

В обозримом будущем возобновление прямых авиарейсов из Перми в Геленджик не предвидится. Представители аэропорта «Большое Савино» сообщили об отсутствии планов по запуску данного маршруту.

© runews24.ru

Прямое авиасообщение между Пермью и Геленджиком было до 2021 года. В период с 2017 по 2019 годы авиакомпания «ЮВТ Аэро» осуществляла перелеты на самолетах Bombardier CRJ200, рассчитанных на 50 пассажиров. В 2021 году к выполнению рейсов по данному маршруту присоединился «Аэрофлот», а также Utair в рамках летнего расписания.

На данный момент, чтобы добраться из Перми на данный южный курорт, пассажирам необходимо совершить пересадку. По данным сервиса Aviasales, стоимость билета на самолет из Перми в Геленджик колеблется в пределах от 14,2 до 20,3 тыс. рублей. Пересадки, как правило, осуществляются в московских аэропортах (Домодедово, Шереметьево, Внуково), а также в Адлере.

Генеральный директор «ЮВТ Аэро» Пётр Трубаев в интервью изданию «Ъ-Прикамье» заявил, что у авиакомпании нет планов по восстановлению маршрута из-за технических ограничений. Он пояснил, что все имеющиеся самолеты задействованы на других направлениях, а для осуществления перелетов в Геленджик из Перми требуются воздушные суда большего размера. Однако, Трубаев выразил уверенность в перспективности данного направления и предположил, что появление заинтересованного перевозчика – это лишь вопрос времени.

Ранее писали, что после открытия аэропорта в Геленджике курорт взлетел в рейтинге востребованных летних направлений.

Также пассажиры делились впечатлениями от нового аэропорта Геленджика.