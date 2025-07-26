Сколько туристов посетили Прибайкальский нацпарк за полгода

Национальный парк Прибайкалья зафиксировал увеличение числа выданных разрешений на посещение в январе-июне текущего года. По данным пресс-службы учреждения, количество оформленных пропусков увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 102 167 штук.

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Наибольшей популярностью среди туристов пользовался северная часть острова Ольхон. Юг Ольхона и акватория Малого Моря с островами заняли второе и третье места соответственно.

Меньше всего посетителей привлек маршрут «238 квартал — падь Щеглова» – всего 23 человека за шесть месяцев.

Специалисты парка предполагают, что фактическое число туристов на этом маршруте может быть больше, поскольку не все оформляют разрешения.

Отсутствие разрешений является нарушением правил посещения охраняемых природных территорий и влечет за собой административную ответственность. Необходимость оформления разрешений обусловлена потребностью в контроле рекреационной нагрузки и планировании развития инфраструктуры парка.

Ольхон — крупнейший остров озера Байкал. Третий по размерам озерный остров в мире.Его дина составляет 73,5 км, ширина — до 15 км, площадь — 730 км.

Ранее писали, что Минприроды предложило туроператорам создавать новые маршруты в нацпарках.