Опубликован топ-5 самых популярных городов России для отдыха в июле

Спрос российских туристов на бронирование отелей в Турции и Сочи в июле 2025 года снизился на 10% и 30% соответственно

Спрос российских туристов на бронирование отелей в Турции и Сочи в июле 2025 года снизился на 10% и 30% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, Казань вошла в пятерку самых популярных российских городов для отдыха, сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно исследованию, лидерами среди российских городов в июле стали Москва (17,1% бронирований) и Санкт-Петербург (16,4%). Замыкает тройку лидеров Адлер (4,1%). Казань занимает четвертое место с показателем 4% от общего числа бронирований в России, опережая такие крупные города, как Нижний Новгород (2,8%), Екатеринбург (2,6%) и Калининград (2,1%).

Эксперты отмечают снижение интереса к отдыху в Сочи (-30%) и Ростове-на-Дону (-20%). В то же время, заметно вырос спрос на Калининград (+20%).

Среди зарубежных направлений наиболее популярной страной для июльского отдыха стала Италия (9,2% отельных заказов за рубежом). Почти равное количество бронирований пришлось на Францию (8,1%) и Белоруссию (8%).

Исследование также показало, что в июле путешественники чаще ездили за границу всей семьей, тогда как в России количество заказов номеров на всю семью за год снизилось.

Казань стала второй в рейтинге городов России с самым ярким архитектурным кодом.