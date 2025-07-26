Чем удивит туристов один из самых недооцененных курортов России

В Краснодарском крае есть места на морском побережье, где в разгар курортного сезона не так уж и много отдыхающих. Пляжи в Тамани, находящейся на территории Темрюкского района, не похожи на лежбища тюленей, но почему они не столь популярны у туристов? Корреспондент "РГ" побывал в столице нескольких древних государств, а теперь курортной станице, чтобы одновременно окунуться и в историю, и в теплое июльское море.

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"На пляжах в Тамани мазут, кошмар какой-то, а не отдых", - появляются изредка в соцсетях сообщения подобного рода.

Перед поездкой в новое место, конечно, стараешься узнать как можно больше о нем, а тут такое… Никогда не понимал этих хейтеров, которые, судя по всему, в Тамани не бывали ни разу. Ответственно заявляю: "Мазута на пляжах Тамани нет!" Даже несмотря на то, что на другой стороне Таманского полуострова в поселке Веселовка до сих пор на берегу находят мелкие фракции мазута после прошлогодних крушений двух танкеров в Керченском проливе. А ехать от Тамани до Веселовки всего около 20 километров.

Правда, дельфинов, которые, как говорят местные, обычно заплывают в Таманский залив рано утром, мы увидеть не смогли. Возможно, сыграла свою роль экологическая катастрофа, но, кажется, объяснение прозаичнее.

"Видите же, что сети подняты, нет рыбы, вода теплая", - сообщил мужчина, который устроился очищать мидии от наростов у разрушенных эллингов на берегу.

Деревянные колья с сетями установлены в море то тут, то там, даже рядом с пляжами. Сети на них действительно подобраны, и эксплуатируют их сегодня лишь бакланы, которым пропитания в море хватает.

Впрочем, в рыбацком магазине охлажденный пиленгас в наличии. Стоит 350 рублей за килограмм, однако сколько он лежит в холодильнике, непонятно, а свежего, только что выловленного, увы, мы так и не нашли.

"Привезут ли еще, не знаю, что есть, то и продаем", - говорит продавец.

…Но теплое море - радость для туристов, которых в разгар сезона тут не так уж и много. В спокойную погоду вода в заливе прозрачная и тихая, словно это и не море, а небольшое озеро. Своей соленостью она мало отличается от Черного моря, что вполне объяснимо: Таманский залив начинается от Керченского пролива.

Если море неспокойно, в воде появляются водоросли, здесь такое дно: у уреза воды - мелкая галька, далее - песок вперемешку с зарослями морской травы. Больших неудобств она не причиняет, но кому-то это может не понравиться.

В отличие от других курортов Азова, глубины здесь нормальные, хоть и не экстремальные. Относительно немного пройдешь от уреза воды, и море уже по грудь взрослому человеку. Хотя есть и участки с мелководьем, мы их встречали на необорудованных пляжах.

Главная напасть Азовского моря - медузы, которые в таманском заливе просто огромные - более 20 сантиметров в диаметре. В середине июля их было немного, возможно, из-за того, что море в этом году прогревалось медленно: начало лета было холодным. Говорят, в августе медузы уже могут испортить отдых.

"Лучше всего на море в Тамани в июне или в сентябре", - посоветовала Ольга, хозяйка гостиницы, где мы с супругой остановились.

Набережная станицы по своему архитектурному решению и комфорту как минимум не уступит некоторым сочинским, но имеет даже свои преимущества. Я бы назвал ее набережной качелей, пергол и лужаек, их здесь больше всего. Причем качелей каких тут только нет, хочешь сидячие, хочешь лежачие… А вот чебуречные, пивные и прочие закусочные вообще отсутствуют. На таманской набережной можно купить мороженое и воду, да вечные торговцы с авоськами разносят горячую кукурузу. Это весь ассортимент. Для детей предусмотрены различные аттракционы: куда же без них на любом курорте.

Центральный пляж располагается в самом начале набережной, это единственное многолюдное место в Тамани. Но стоит пройти метров двести по той же самой набережной - и народа становится меньше: группы отдыхающих располагаются на расстоянии десятка метров и более друг от друга. В перголах стоят свободные пластиковые кресла и диваны, выполненные в форме морской гальки. Кстати, очень удобные. Между водными процедурами, сидя в тени, можно любоваться на море, Крымский мост и противоположный берег - в дымке виден полуостров Крым.

Но не одним Центральным пляжем богата Тамань. Территорию у этнографического комплекса "Атамань", например, любят местные жители, некоторые приезжают на машинах и разбивают биваки. Вход в море здесь ничем не хуже, чем на Центральном пляже, хотя инфраструктуры нет никакой.

"Тамань - самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить", - так начинается повесть Михаила Юрьевича Лермонтова "Герой нашего времени".

Сегодняшняя Тамань от голода умереть не даст, хотя не может похвастаться большим количеством кафе и столовых, ведь и отдыхающих не так много.

Зато супермаркетов и продовольственных магазинов в избытке. На улице Пушкина размещаются "Магнит", "Пятерочка", "Мир Индейки" и рынок, где торгуют очень вкусными овощами, фруктами, сырами и прочей снедью. "Ермолино" и "Красное и Белое" обосновались на Карла Маркса.

"Однажды гости спросили меня, есть ли в Тамани приличные магазины. Я назвала им известные марки, так они обиделись. Говорят: "Мы же спрашивали про приличные", - рассказала мне хозяйка гостиницы Ольга. Возможно, любителям гастрономических бутиков и высокой кухни в станице будет не очень комфортно, хотя местные вина, сыры и фрукты, на мой вкус, здесь очень хороши.

Что касается медицины, то в Тамани множество аптек, есть своя больничка и даже филиалы частных медклиник. Не каждая станица может похвастаться таким набором.

Чего здесь нет, так это душных торговых рядов под открытым небом с купальниками-игрушками-сувенирами. На других курортах Кубани к морю приходится через них буквально продираться, поэтому здесь их отсутствие немного шокирует. Но всякую мелочевку, полезную на отдыхе, можно приобрести в небольших магазинчиках.

А сколько стоит жилье? Цена варьируется от двух до 15 тысяч рублей в частных гостиницах. Мы сняли номер с удобствами за две тысячи в сутки. Предполагаем, что это одно из самых недорогих предложений в Краснодарском крае. Правда, располагалась гостиница недалеко от Турецкого фонтана и часть пути к морю проходила по грунтовой дороге через огромное поле, пропитанное степными запахами, зноем и пылью.

Гермонасса, Таматарха, Тьмутаракань, Самкерц, Матлука, Матрега - много было имен у Тамани, на протяжении двух с половиной тысяч веков здесь жили разные народы, создавались и уходили в небытие государства. Некоторые из них оставили здесь о себе память.

Например, Турецкий фонтан XV века напоминает об Османской империи. Он спрятался в небольшой рощице, относительно недалеко от центра станицы. Вода здесь вкусная, и местные набирают ее десятками литров, приезжая на машинах, поэтому возможны очереди. Фонтан работает всего несколько часов дважды в день, и лучше узнать расписание заранее.

Археологический памятник городище "Гермонасса-Тьмутаракань" нам показался весьма скромным, его никак не сравнить с севастопольским Херсонесом. Просто отрытые в береге стены из почерневшего камня, к которым запрещено спускаться. Местные, кстати, обижаются на археологов:

"Землю забрали, строить не дают, а сами не копают ничего".

Есть еще Археологический музей, этнографический комплекс "Атамань", музей Лермонтова и другие туробъекты. Новейшая история воплощена в памятниках и мемориалах в сквере имени Головатого. Здесь стоит монумент Первым запорожцам-переселенцам, которые прибыли на Кубань в 1792 году, а в двух шагах от него - мемориалы погибшим красноармейцам и расстрелянным фашистами жителям станицы. Очень плотная история у Тамани.

На заметку туристу

Добраться из Краснодара до Тамани можно на автобусе. Стоимость проезда около тысячи рублей с человека, багажа - 150 рублей. Так как автобус едет либо через Крымск, либо через Славянск-на-Кубани время в пути составляет пять часов.

Гораздо быстрее добраться на личном авто по платной трассе А-289. Чтобы проехать по прямой, как стрела, дороге 119 километров, необходимо заплатить за легковой автомобиль 750 рублей. Время в пути - более двух часов.

Стоимость прогулки на моторной яхточке в Тамани - 1000 рублей с человека за один час 20 минут. Прогулка предусматривает купание в открытом море.

Цены на продукты питания не сильно отличаются от краснодарских, фрукты и овощи на рынке, как правило, чуть дороже, сыр - дешевле.