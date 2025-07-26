Перечислены самые популярные направления для авиапутешествий

Сочи вошел в топ-5 самых популярных направлений для авиапутешествий в августе и сентябре, на курорт пришлось 17% всех бронирований по России, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса "Авиасейлс". В рейтинг также вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала.

"По данным сервиса для покупки дешевых авиабилетов "Авиасейлс", самым востребованным направлением в августе и сентябре стал Сочи - на него пришлось 17 % всех бронирований по России. В топ-5 также вошли Москва (14 %), Санкт-Петербург (10 %), Калининград (7%) и Махачкала (4 %)", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что 18% бронирований в Сочи приходятся на поездки с детьми. В среднем туристы планируют провести на курорте десять дней. При этом отдых в сентябре, по данным сервиса, может обойтись дешевле. Так, средний чек на одного пассажира в сентябре снизился на 17% по сравнению с августом: 14 773 рублей в одну сторону в августе и 12 316 рублей - в сентябре.

В то же время доля бронирований в Геленджик, в аэропорту которого 18 июля приземлился первый после закрытия в 2022 году рейс из Москвы, составляет 0,5% от всех внутренних направлений.