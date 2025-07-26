Что предлагают туристам российские экофермеры

Минсельхоз России планирует расширить меры государственной поддержки для тех, кто занимается агротуризмом. Сейчас фермеры могут получить специальный грант на развитие инфраструктуры. Уже реализовано более 300 проектов на сумму два миллиарда рублей, передает корреспондент телеканала «МИР 24 Ольга Хасид.

Чтобы увидеть страусов и инжировую рощу, не нужно ехать в жаркие страны. Все это теперь есть в Краснодарском крае. Здесь уже больше десяти лет местные предприниматели занимаются разведением экзотической птицы. Сначала это было как производство мяса и яиц на продажу, но потом возникла идея знакомить со страусоводством туристов. Поэтому решили подать документы на грант «Агротуризм и получили от государства 10 миллионов рублей.

«Наше хозяйство первое и единственное в крае, которое выиграло этот грант. Получив деньги 28 июня 2024 года, вот уже 20 июня наши двери открыты для посетителей.

Ферма находится на участке площадью шесть гектаров. На ней живет от 200 до 500 африканских и австралийских страусов в зависимости от сезона. Здесь как взрослые особи, так и только что родившиеся птенцы.

«В планах развитие именно агротуристического направления, так как по страусиному мы набрали хорошие обороты. Мы считаемся одними из самых крупных в России. Будем развивать новое для себя направление.

Теперь туристы смогут не только познакомиться с необычным хозяйством, но и продегустировать и купить продукцию из страуса. Для самых маленьких посетителей есть контактный зоопарк с кроликами, курами и нубийскими козами.

С башкирскими козами и барашками на своей экоферме знакомит взрослых и детей Сергей Бурлаков. Он тоже получил грант от государства. Домашних животных здесь почти сотня. Все они ручные и даже обучены некоторым командам. Люди из разных городов приезжают сюда специально, чтобы подружиться с дрессированными козами.

Детям и подросткам здесь разрешают не только погладить и покормить козлят, но и подоить козу. Кроме общения с козами, экотуристам предлагают еще несколько активностей. На территории есть даже небольшой пруд, где можно порыбачить и собрать лесную ягоду.

«У нас есть малина, есть яблочный сад. Наверно, штук 300 деревьев разных. Мы развиваем не только агроферму, но и питомник в том числе. Люди могут приехать, собрать ягоды. Сейчас 210 кустов посажено винограда. То есть если вы через два года приедете, вы сможете попробовать уже и виноград.

Кто может получить грант «Агротуризм? Это может быть как индивидуальный предприниматель с российским гражданством, так и фермерские хозяйства, у которых нет задолженностей и ранее полученных грантов. У претендента должен быть свой участок и готовность вложить собственные средства. Размер гранта на агротуризм в 2025 году — от 3 до 10 миллионов рублей. Субсидия предоставляется однократно, потратить деньги нужно в течение 1,5 лет.

Грант можно взять на создание или реконструкцию объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования и проведение работ по благоустройству территорий. С 2022 года такую поддержку получили уже более 300 хозяйств из 54 регионов.