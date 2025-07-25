Эксперты обсудили новую схему оплаты туров

Участники тг-чата для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0» обсуждают предложенную одним из туроператоров схему оплаты туров.

Ее суть в том, что туристам, забронировавшим отдых через турагентов, предлагается вносить деньги за тур напрямую в туроператорскую компанию. А с розничным продавцом заключается дополнительное соглашение, по которому он получит свое агентское вознаграждение после того, как клиент вернется из поездки.

Схема подобна той, что в свое время использовалась для туров по России с кешбэком, когда, чтобы получить возврат части стоимости, турист также должен был совершить платеж напрямую поставщику через систему «Мир». Удобство для клиентов оплаты непосредственно туроператору в компании объяснили более оперативным поступлением денег:

«У туристов, бронирующих отдых в последний момент, больше шансов не упустить выгодные спецпредложения».

Кроме того, издержки на эквайринг при такой схеме туроператор берет на себя. В компании подчеркнули, что предложенный вариант – добровольный, это лишь дополнение к другим способам платежа.

Судя по обсуждению в «Курилке», некоторые участники чата сочли новацию интересной. Между тем есть и немало аргументов против. Член расширенной редколлегии «ТурДома», директор турагентства из Апатитов Оксана Антохина пишет в комментариях:

«Думаю, что схема с прямым расчетом туристов с туроператорами пока преждевременна, более того, она не предусмотрена и основным отраслевым законом».

Кроме того, специалист обращает внимание на то, что формально обязательства турагента завершаются после реализации тура, далее за качество предоставленного отдыха отвечает туроператор. Поэтому логично, чтобы вознаграждение было выплачено розничной компании непосредственно в момент продажи туруслуг, а не «висело домокловым мечом, пока турист не вернется из поездки».

Категорически против прямых оплат туроператорам высказались и в Альянсе туристических агентств (АТА). Вице-президент этого отраслевого объединения Алексан Мкртчян в комментарии «ТурДому» назвал схему «изначально порочной» и привел несколько аргументов. У розничных партнеров нет никакой гарантии своевременного получения агентского вознаграждения. А в случае банкротства туроператоров шансы и вовсе равны нулю – схемы возврата комиссии при подобных обстоятельствах законодательством не предусмотрено. Кроме того, при прямой оплате туроператоры получают полный доступ к контактам туристов – адрес электронной почты, номер телефона, данные банковской карты. А значит, не исключена вероятность злоупотреблений со стороны поставщиков – у них велик соблазн «увести» клиентов у турагентов.

Схемы прямых платежей крупные туроператоры инициировали еще 3 года назад. Тогда, судя по результатам проведенного в тг-канале «Крыша ТурДома B2B» опроса, однозначно за высказались лишь 20% принявших в нем участие представителей туристической розницы.