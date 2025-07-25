Туристы все чаще оттягивают покупки туров до последнего момента

Участники туристического рынка говорят об увеличении доли last minute продаж. Туристов, покупающих и оплачивающих туры незадолго до вылета, стало больше.

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«В июле доля тех, кто заказывает туры в последний момент – за 1–5 дней до вылета, выросла на 7–10%, если сравнивать с уровнем 2024-го», – рассказали редакции TourDom.ru в компании Travelata.

В сервисе онлайн-бронирования Level.Travel в течение месяца видят увеличение числа таких заказов с 46 до 55% от общего числа купленных туров.

Одна из основных причин такого поведения туристов – экономическая ситуация. В стране наблюдается спад потребительской активности, он коснулся и спроса на туры. Другой фактор – высокие ставки по депозитам (17–20%). Они стимулируют потенциальных туристов держать деньги в банках, а поездку за границу отложить на осень, когда цены немного снизятся.

Многие из тех, кто может переносить даты отпуска, ожидают скидок от гостиниц, авиакомпаний, туроператоров. И такие варианты появляются обычно за несколько дней до вылета.

«Сегодня можно приобрести тур в Турцию с отправлением в начале августа по стоимости, близкой к цене авиаперелета», – поделились в пресс-службе Level.Travel.

Другой пример приводит турагент Мария Шекер:

«За 100 тыс. руб. можно взять тур на двоих в Анталью с вылетом 29 июля на 6–7 ночей в хорошую “четверку”».

Еще одна причина увеличения доли last minute продаж – участившиеся закрытия воздушного пространства в аэропортах Москвы и других городов. Туристы боятся застрять в терминале, не получить багаж вовремя и других возможных неудобств.

«Логику таких клиентов мы не понимаем,­ ведь “ковер” нельзя предсказать, – отметил один из турагентов. – Они говорят, “ну если несколько дней нет ограничений, есть надежда, что все будет спокойно, вот тогда и полетим”».

Впрочем, в турагентствах считают, что надо разделять «типы» туристов. Туристы, которые ждут до последнего, чтобы купить горящий тур по низкой цене, были всегда. Но и сегмент клиентов, бронирующих задолго до вылета, довольно велик.

«Обычно это люди с фиксированным отпуском, а также семейные туристы, ориентированные на отдых с детьми в период школьных каникул», – говорит руководитель отдела продаж Travelata Владимир Калинин.

Еще один нюанс – продажи перед самым вылетом невозможны там, где места раскупают заранее или номерной фонд ограничен.