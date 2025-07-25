В каких странах чаще всего получали российские визы

В Министерстве иностранных дел (МИД) назвали самые активные страны-получатели электронных въездных виз в Россию. Список опубликован на сайте дипведомства.

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Уточняется, что с момента запуска проекта в 2023 году жители 64 государств оформили более 1,2 миллиона электронных виз. Наиболее часто проездные документы запрашивают граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

23 июля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина в стране с 16 до 30 суток. Изменение вступит в силу 23 августа.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2025 года Россию посетили около двух миллионов иностранцев. По мнению экспертов из сферы туризма, в ближайшее время на отечественные курорты вернутся американцы и европейцы.