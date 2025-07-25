В Самарской области создадут четыре туристических кластера
В Министерстве туризма Самарской области рассказали, что до 2030 года в регионе создадут четыре туристических кластера.
Об этом сообщает volga.news со ссылкой на областную стратегию развития туризма.
Согласно документу, кластеры разместят в Самаре, Сызрани, Сергиевском и в Жигулёвске.
Ожидается, что данные проекты станут точками роста муниципальных образований региона и создадут благоприятные условия для привлечения инвестиций в туристическую отрасль области.
Ранее член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Сергей Агафонов рассказал о быстром развитии внутреннего туризма в России.