В Самарской области создадут четыре туристических кластера

В Министерстве туризма Самарской области рассказали, что до 2030 года в регионе создадут четыре туристических кластера.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на областную стратегию развития туризма.

Согласно документу, кластеры разместят в Самаре, Сызрани, Сергиевском и в Жигулёвске.

Ожидается, что данные проекты станут точками роста муниципальных образований региона и создадут благоприятные условия для привлечения инвестиций в туристическую отрасль области.

Ранее член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Сергей Агафонов рассказал о быстром развитии внутреннего туризма в России.