В Крыму на вакансии отелей откликаются только пенсионеры

В Крыму значительно обострилась проблема кадров. По данным председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, сегодня дефицит в отрасли составляет около 60%, или 150–200 тыс. человек. По словам отельеров, на вакансии электриков, сантехников и другого технического персонала зачастую откликаются только пенсионеры. Средний возраст горничных тоже достаточно высок. А поваров просто не найти днем с огнем.

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По мнению Сергея Маковея, одна из основных причин – неконкуретные зарплаты:

«В прошлом году мы сравнили, сколько получает гостиничный персонал в Крыму и на Кубани – в Сочи, Геленджике, Анапе. Оказалось, что у нас топ-менеджеры в некоторых объектах зарабатывали как у них горничные».

Казалось бы, решение лежит на поверхности – платить больше. Но все не так просто.

«С начала года мы подняли зарплату линейного персонала на 40%, но все равно не закрыли все позиции», – рассказали TourDom.ru в одной из управляющих компаний.

Свою лепту вносят и такие крупные работодатели, как, например, Яндекс, у которого курьеры могут зарабатывать по 120–150 тыс. руб. в месяц. Тягаться с ними невозможно, отмечают в турсфере.

Судя по сайтам поиска работы, в этом году ситуация с зарплатами в Крыму и Краснодарском крае практически выровнялась. Например, в Сочи тем же горничным предлагают от 55 до 110 тыс. руб., но чаще всего по 60–80 тыс. в месяц, в Ялте – соответственно от 50 до 100 тыс. и 55–70 тыс.

Но Крым проигрывает сезонностью бизнеса. Работать всего несколько месяцев в году желающих немного – местные предпочитают более стабильные источники дохода, а приезжих зачастую отпугивает высокая стоимость аренды жилья: стоимость койко-места в Ялте доходит до 25 тыс. руб., а чтобы снять даже небольшую студию, иногда приходится выложить почти всю зарплату. Выигрывают отели, имеющие возможность предоставлять работникам жилье, но их не так много.

«Мы договорились с популярными зимними курортами, что будем присылать своих сотрудников зимой, когда у них дефицит персонала, а нам столько сотрудников не требуется», – рассказал Сергей Маковей.

Удалось найти понимание и у некоторых застройщиков, что на территории новой застройки, в первую очередь отелей и апартаментов, необходимо одновременно возводить жилье и для тех, кто их будет обслуживать.

Пытаются закрывать дефицит кадров и за счет студентов, однако обучающихся в местных вузах недостаточно, поэтому возрождается практика межрегионального сотрудничества. В этом году ведутся переговоры с УрФУ. Но проблема в том, что студенческая практика длится всего несколько недель, а для нормальной работы нужно 3–6 месяцев.

Готовы крымские отельеры работать и с иностранцами, тем более что гостиничный бизнес – это одна из немногих сфер, где нанимать граждан других государств не запрещено. Но это должна быть системная работа государства, так как их нужно где-то селить, возить – бизнес в одиночку с этим не справится, говорят отельеры.

Проблема будет усугубляться, считают эксперты отрасли, так как открываются новые объекты, выходят «из тени» гостевые дома (сейчас их в реестре уже около 9 тыс.) – персонал нужен всем. И предлагают разрабатывать межрегиональные и федеральные проекты подготовки отраслевых кадров.