Назван самый дорогой курорт России в августе 2025 года

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Твил.ру 25 июля, в августе 2025 года Абрау-Дюрсо был признан наиболее дорогим направлением для отдыха в России.

Лидерство Абрау-Дюрсо в списке самых дорогостоящих курортов обусловлено средней стоимостью ночи проживания в размере 12,5 тысяч рублей. Как правило, туристы выбирают здесь пятидневное пребывание.

На второй позиции рейтинга расположился Янтарный, курорт в Калининградской области, где средняя цена за ночь составляет 10,8 тысяч рублей. Третье место занял Суздаль с показателем 9,6 тысяч рублей.

В первую десятку наиболее дорогих российских курортов также вошли: Зеленоградск (8,9 тыс. руб.), Осташков (8,7 тыс. руб.), Хужир (8,7 тыс. руб.), Архыз (8,3 тыс. руб.), Владивосток (8,0 тыс. руб.), Выборг (7,6 тыс. руб.) и Листвянка (7,5 тыс. руб.).

Ранее стало известно, почему российские туристы теряют интерес к поездкам в Абхазию. Также Турция и Китай возглавили рейтинг зарубежных поездок российских пенсионеров.