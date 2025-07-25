Иностранным агрегаторам могут запретить продавать номера в российских отелях

«Российские средства размещения внутри рынка РФ должны предлагать только отечественные агрегаторы», – написал в Телеграме глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев по итогам совещания с участием Ассоциации туристических агрегаторов и представителей цифровых платформ по теме законодательного регулирования этой сферы.

Вопрос был поднят в связи с тем, что «иностранные игроки рано или поздно захотят вернуться, и это, конечно, волнует российский туристический бизнес», – уточнил руководитель думского комитета.

Стремление создать лучшие конкурентные условия отечественным участникам рынка объяснимо. Однако у опрошенных порталом «ТурДом» профильных специалистов отношение к инициативе неоднозначное.

По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадима Прасова, предложение вряд ли будет с энтузиазмом встречено владельцами и руководителями гостиничного бизнеса:

«Большинство отельеров это не поддержит».

Как считает эксперт, у туристов должен быть выбор между российскими и зарубежными агрегаторами.

«Тот же Booking.com вкладывает немалые инвестиции в продвижение себя как ресурса и отелей, которые через него продаются. Для пользователей предусмотрено множество бонусов, программ лояльности, скидок genius и т. д. Конкуренция с иностранными платформами подстегнула бы и отечественных участников рынка активнее совершенствовать сервисы», – полагает специалист.

«Любой агрегатор способствует популяризации туристического направления. К запретам надо подходить аккуратно и разумно», – отмечает руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

Непонятно и как быть, например, с Trip.com (штаб-квартира в Сингапуре. – Ред.) – платформой, продолжающей принимать оплату российскими картами и ставшей для многих неплохой заменой Booking.com. Не факт, что в случае запрета продавать гостиницы в России у нее сохранится желание оставить возможность бронирования отелей за границей для клиентуры из РФ.

Кроме того, у специалистов есть сомнения по поводу реализуемости инициативы. Если тот или иной рынок интересен бизнесу, он найдет варианты на него проникнуть, несмотря на искусственные барьеры. Например, зарегистрировав юрлицо в РФ. Не исключено, что истинная подоплека – именно в намерении поставить условие иностранным агрегаторам в случае их желания вернуться в Россию: работать в нашем правовом поле, платить налоги в российский бюджет.