Тайна дагестанского села, которое стало точкой притяжения путешественников

Чалда — небольшое село в горах Дагестана. Еще недавно здесь собирали абрикосы и жаловались на отсутствие работы. А теперь каждый второй дом сдается. Почти каждая семья либо строит гостиницу, либо работает в туризме. Открываем секрет аула, название которого переводится с аварского как «пристанище».

Первопроходцы

Первые туристы появились в селе во времена пандемии. Тогда Саид Магомедов, работавший в строительстве, всерьез задумался о гостиничном бизнесе. Мужчина приспособил свой дом под прием туристов, но столкнулся с насмешками родственников и знакомых.

— Первые четыре номера мы строили почти год. Материалы возили из города, делали все сами. Это были простые комнаты, но с отдельными входами и туалетами. Никто не верил, что все получится, — вспоминает Магомедов.

Спрос превзошел ожидания. Спустя пять лет Саид — владелец отеля в несколько корпусов.

— В 2021 году начался настоящий бум: после карантина все ринулись в горы. Мы даже не успевали принимать брони, хотя номеров было уже 12, — говорит бизнесмен.

Все в деле

Успехи Саида вдохновили соседей. Ахмед Абдулмеджидов тоже сначала добавил комнаты в собственном доме.

— Тогда мы увидели перспективу — поток туристов постоянно рос, и мы начали строить полноценные отдельные домики, — говорит Абдулмеджидов.

Магомед Абдулхалимов также вернулся в родное село, уволившись с работы инспектора пожарного надзора в Шамильском районе. Сегодня в турбизнесе занята почти вся его семья.

— Коллеги всегда говорили, что Чалда — бедное место. Работы особо нет, природных красот тоже. А теперь все едут к нам, — говорит Магомед.

Нескончаемый поток

Сейчас гостевой дом Ахмеда может одновременно принимать около ста человек. Первое время всю работу выполняли Ахмед и его родные. Потом стали нанимать профессионалов, хотя отыскать их нелегко.

— В селе почти все заняты своим бизнесом. Наемных ищем в соседних селах и районах. Зарплаты хорошие: повара получают по 90 тысяч, например, плюс проживание и питание, — говорит Ахмед.

Многие приезжают из других регионов России. Так, у Саида работают ребята из Санкт-Петербурга и Перми.

— Тяжело найти хороших работников, поэтому пока гостей встречает бывший директор районного дома культуры, — делится Саид.

«Случилась такая любовь»

Алина Аллало из Краснодара в первый раз приехала в Дагестан в мае 2024 года. Тогда она работала мастером-бровистом.

— И все, случилась такая любовь, — улыбается Алина.

Сначала она просто советовала Дагестан своим клиенткам. Потом начала возить группы. А во время одного из визитов познакомилась с владельцем отеля в Чалда Магомедом. Он предложил ей работу, и Алина осталась в горах как минимум до конца сезона.

Секрет популярности

В селе Чалда живет менее 400 человек, но летом сюда приезжает больше 700 туристов. При этом найти свободное жилье на популярных сайтах почти невозможно: все забронировано на месяцы вперед, в основном гидами, которые привозят группы.

Секрет популярности села Чалда — выгодное расположение между Гунибским, Хунзахским и Шамильским районами. Именно там находятся главные достопримечательности Дагестана.

— Мы окружены семью горами: Спящий дракон (еще называют Ящер), Зуберха, Трезубец, Маяк, Седло-гора и другими. Есть села и красивее, но они в стороне от основных маршрутов, — говорит Ахмед.

Вынужденная жертва

С появлением туристов жизнь в селе изменилась. Если раньше основным заработком сельчан были абрикосовые сады, то сейчас — индустрия гостеприимства.

— Половина садов заброшена. Погодные условия сложные — то град, то ливень. Люди видят, что туризм дает более стабильный доход. Я тоже раньше занимался абрикосами, а сейчас даже не помню, когда там последний раз был, — признается Ахмед.

Сельская администрация помогает точечно: кое-где забетонировали подъезды к гостевым комплексам, но это капля в море, говорят бизнесмены. Пока не подвели газопровод, приходится готовить на газовых баллонах или электричестве. Это дополнительные счета за свет.

Затраты на строительство и содержание отелей подсчитать сложно — все время что-то достраивается, обновляется, покупается мебель. Недавно в селе открылся пункт выдачи заказов с маркетплейсов. Это немного упростило быт и позволило экономить на доставке.