Росавиация и Ространснадзор проверят авиакомпанию «Ангара»

Росавиация и Ространснадзор проведут масштабную проверку деятельности авиакомпании «Ангара» после крушения Ан-24 в Амурской области. Окончательное решение о дальнейшей работе перевозчика будет принято по итогам инспекции, сообщили в пресс-службе Минтранса.

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В ведомстве подчеркнули, что приоритетом сейчас является помощь семьям погибших, а также установление причин катастрофы и предотвращение подобных происшествий в будущем.

Тема авиабезопасности вызвала резонанс и в Совете Федерации. Председатель палаты Валентина Матвиенко поручила комитету по экономической политике организовать парламентские слушания по вопросу состояния воздушных судов, используемых в региональных перевозках.

Инициатором обсуждения выступила сенатор Людмила Нарусова. Она предложила пригласить на осеннюю сессию руководство Росавиации и министра транспорта для отчета о состоянии авиапарка.

«Предложение правильное. Комитету следует детально проработать этот вопрос с привлечением экспертов», – поддержала идею Валентина Матвиенко.

Ожидается, что слушания помогут выработать меры по модернизации региональной авиации и усилению контроля за безопасностью полетов.

При этом авиакомпании, летающие на Ан-24, еще в прошлом году просили правительство продлить срок эксплуатации советских самолетов. Как рассказал первый замгендиректора «Ангары» Сергей Зорин, по правилам часть бортов должна была быть списана в 2024-м. Однако это привело бы к потере почти четверти парка Ан-24 в России.