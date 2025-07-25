Что будет на фестивале «Выше звука» в Карачаево-Черкесии

Более 30 уникальных событий предложат зрителям в рамках фестиваля музыки и науки «Выше звука», который пройдет на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии с 5 по 11 августа. Подробной программой поделились организаторы.

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«В лучших традициях международных опен-эйров в горах ежегодный фестиваль музыки и науки "Выше звука" предложит более 30 уникальных событий, в которых примут участие молодые солисты лучших коллективов и оркестров России, музыканты мирового уровня, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Гостей ждет путешествие по музыкальным шедеврам разных стран и эпох, передающих всю палитру мотива "сердцебиения"», — сообщили в фонде «Будущее время».

5 августа в амфитеатре парка «Зеленый остров» в Черкесске состоится концерт-открытие фестиваля «Сердце музыки. Шедевры мировой классики». В исполнении оперные певцов и оркестр altersono при участии Аяко Танабэ (скрипка) и Александра Бахарева (труба) прозвучат произведения Моцарта, Шумана, Боккерини, Рубенштейна и других композиторов. Начнется концерт в 19:00.

В зале «Романтик» курорта «Архыз» 7, 8 и 9 августа пройдут вечерние концерты «Музыкальное созвездие. Хачатурян, Мендельсон, Брух», «Разум и чувства. Бах и Шостакович» и «В пещере горного короля. Музыкальное путешествие Пер Гюнта» (с чтением оригинальной пьесы Генриха Ибсена актером МХТ им. Чехова Артемом Волобуевым). Днем 8 и 9 августа на площадке станции канатной дороги «Союз/Аполлон» организуют бесплатные опен-эйр концерты «Эхо гор. Голоса всех ветров» и «Музыкальные вершины».

В музыкальной программе фестиваля зрители услышат выступления известной пианистки Анны Цыбулевой, солистки Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алисы Гицбы (сопрано), солиста Воронежского театра оперы и балета Игоря Горностаева (баритон), солиста Большого театра России и Московского театра «Новая опера» им. Колобова Валерия Макарова (тенор) и других.

Фестиваль «Выше звука» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры КЧР. Организатор фестиваля — Фонд «Будущее время». В его рамках концерты классической музыки под открытым небом сочетают с работой научных площадок и экскурсиями по достопримечательностям Карачаево-Черкесии.