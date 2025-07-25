В Сочи опровергли фейк о запрете купания

Администрация Сочи опровергла распространяющуюся в сети информацию о временном запрете на купание в море. Сообщение о якобы введенных ограничениях из-за разлива нефти после атаки беспилотников оказалось ложными.

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Недостоверная рассылка поступала с электронного адреса sochi.pressa.ru@...com, маскирующегося под официальные источники. В письме утверждалось, что после удара БПЛА по нефтебазе в море попал мазут, что якобы привело к запрету на купание. Получателями такого фейка стали отели и другие средства размещения.

В мэрии Сочи заявили, что никаких ограничений на посещение пляжей не вводилось.

«Рекомендуем проверять информацию через официальные каналы. Все разъяснения можно получить в департаменте курортов и туризма», — подчеркнули в администрации.

В ночь на 24 июля ВСУ атаковали Сочи дронами. Обломки беспилотников упали на нефтебазу в Сириусе и в Адлерском районе. В результате погибли две женщины, пострадали 11 человек. Многие туристы вынуждены были прятаться в подвалах или коридорах отелей.

Власти призвали не поддаваться панике и доверять только официальным заявлениям.