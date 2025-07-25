Как будет развиваться отдых во Владимирской области

Правительство Владимирской области информирует, что 5 туристических проектов региона будут поддержаны субсидиями из областного бюджета. Общий размер финансирования составляет 25,5 млн рублей.

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К числу проектов относятся:

пешеходный маршрут «Семь ключей» этап 2 (Муром);

оборудование туристического маршрута «Ковров – город оружейников: внедрение навигационной системы»;

создание благоприятных условий для развития Владимира;

историко-экологическая тропа «Милый сердцу Александров»;

«Боровичи - Селиваново: путь из дома в дом».

Минпредпринимательства и туризма объявит дополнительный конкурс, в котором выберут еще два проекта.

Ранее писали: в Ассоциации туроператоров России отметили, что на данный момент в Таиланде присутствует примерно 24 тысячи россиян. Хотя ситуация на границе с Камбоджей обострилась, большая часть путешественников продолжает находиться в безопасности. Кроме того, депутат предложил пригласить в Петербург китайских блогеров с миллионной аудиторией.