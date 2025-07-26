В аэропорту Сочи не могут восстановить расписание

В аэропорту Сочи все еще не восстановили график полетов, нарушенный из-за ночных ограничений 24 и 25 июля. Сегодня на 10 часов позже отправился самолет «Икара» в Магнитогорск. С опозданием на 14,5 часа вылетел рейс WZ-4003 в Анталью, на 5 часов позже установленного времени планируется выпустить WZ-4005.

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«"Ковры" влияют на график полетов и могут привести к изменениям в расписании. Однако это вопрос безопасности полетов, именно поэтому вводятся ограничения. Сегодня было задержано несколько рейсов в Сочи. Мы своевременно предупредили пассажиров о времени вылета, предоставили напитки, питание и места в гостинице», – пояснили корреспонденту TourDom.ru в Red Wings.

Соответственно, переносятся и обратные рейсы. Например, WZ-4004 из Антальи прилетел опозданием на 15 часов. Встречающим рейс EO-518 из Магнитогорска придется ждать более 10 часов, WZ-4006 из Антальи – 5 часов, WZ-4530 из Бодрума – 4,5 часа.

Это ведет к новым отложенным вылетам: из-за позднего прибытия разворотных рейсов на 5 часов сдвинуто отправление WZ-4005 в Анталью и FV-6601 в Екатеринбург, на 4,5 часа – WZ-4529 в Бодрум, на 7,5 часа – EO-441 в Ульяновск. Придется подождать своих вылетов отправляющимся в Москву и Батуми. Несколько рейсов уже перенесены на завтра.

Между тем туристы, застрявшие в аэропорту Сочи жалуются, что некоторые авиакомпании объявляют посадку, когда самолет еще не готов к отправлению, а потом «маринуют» пассажиров в накопителе, постоянно продлевая ожидание на 10–25 минут. Так произошло, например, накануне вечером с рейсом SU-2831 в Санкт-Петербург:

«Объявите реальное время, а не вот это плюс 10 минут, еще плюс 20 минут», – возмущались путешественники, которым пришлось провести в «подвешенном» состоянии около часа.

Прилетевшие тоже жаловались на долгое ожидание:

«По прибытии уже больше часа стоим ждем, когда выпустят из самолета».

В аэропорту отвечают, что задержанные рейсы прибывают вне графика, создавая дополнительную нагрузку на инфраструктуру, а очередность обслуживание зависит от освобождения стоянок, наличия персонала и других ресурсов. И обещают восстановить расписание в течение ближайших суток.

Ранее TourDom.ru писал, что накануне после ночного «ковра» в Сочи задерживались более 80 рейсов.