«Сначала нужно выпить кровь». Чем особенна кухня в Приморском крае

Путешественница побывала в одном регионе России, который славится своими морепродуктами, и описала местную кухню словами «не для слабонервных». Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

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Приехавшая в Приморский край туристка решилась попробовать все самые необычные блюда из морских обитателей и призналась, что ни разу не пожалела об этом.

«Выглядит все очень своеобразно: непонятная субстанция в раковине, что-то склизкое с подобием шипов, а однажды вообще в рюмке подали алую жидкость, похожую на кровь», — рассказала тревел-блогерша.

Россиянка отметила, что дальневосточный гребешок гораздо крупнее обычного представителя своего вида. А двустворчатый моллюск анадара с кровяной системой шокировал особенностями поедания.

«Сначала нужно выпить его кровь: она красного цвета и ее подают отдельно. Многие туристы отказываются уже на этом этапе. Я тоже колебалась, но любопытство взяло верх», — призналась туристка, отметив, что по вкусу анадара напоминает морскую воду, а его мясо сладкое и нежное.

Также блогерша попробовала салат из смеси водорослей и морской огурец, который считается у азиатов «подводным женьшенем» и якобы омолаживает стареющие клетки организма. Мясо еще одного моллюска, трубача, она сравнила с блюдом из улиток во Франции, отметив сладковатый вкус мягкотелого.

По ее сообщению, стоимость каждого деликатеса варьируется в ресторанах Приморья от 300 до 500 рублей.

«Все эти блюда выглядят непривычно, а некоторые и вовсе пугающе. Но за странной внешностью скрываются удивительные вкусы и огромная польза для организма. Так что рекомендую попробовать все, к тому же здесь эти продукты свежайшие», — подчеркнула путешественница.

Ранее российская туристка побывала на популярном курорте Вьетнама Фукуоке и призналась, что он приятно удивил ее ценами. По сообщению автора публикации, смузи и морепродукты там в два-три раза дешевле, чем в Таиланде.