Мишустин предложил зарубежным партнерам совместно развивать экотуризм

Премьер-министр России отметил потенциал этой отрасли.

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«Количество тех, кто побывал в федеральных национальных парках, растёт. За прошлый год — в 2,5 раза. Более 17 миллионов человек смогли увидеть первозданную природу», — сказал глава российского правительства на пленарном заседании Международной экологической конференции.

Форум организовали в Республике Алтай на территории всесезонного курорта «Манжерок». Сейчас проходит пленарное заседание «Экологические вызовы: на пути к устойчивому развитию». Премьер-министры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана рассказывают о природоохранной и экологической деятельности своих стран.