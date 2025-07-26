Топ-10 популярных городов для спонтанных поездок в июле

За последние годы путешественники все чаще принимают внезапные решения о дальних поездках. При этом туристам в России ряд направлений особенно интересны.

В июле 2025 года средняя стоимость ночи для спонтанных бронирований выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Поскольку средняя продолжительность такого отдыха сократилась на 6%, то средние затраты на проживание за год снизились примерно на 2%. Такие данные приводит сервис «Твил.ру».

Специалисты также составили рейтинг самых популярных городов для такого отдыха. В топ-10 вошел и Волгоград. Также в рейтинг включены Москва, Сочи, Ялта, Краснодар, Санкт-Петербург, Севастополь, Геленджик, Феодосия, Евпатория.