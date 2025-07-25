У жителей Владивостока возникли проблемы с туристами из Китая

Жители Владивостока просят администрацию города обратить внимание на проблему туристических групп из Китая на Токаревском маяке в летнее время, сообщает ИА DEITA.RU.

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Местный житель пишет в telegram-чат главы города, что 24 июля на парковке возле пляжа стояло 12 туристических автобусов. Единовременно на пляж привозят 300 – 350 китайских туристов. Из-за них не хватает места для парковки и отдыха на пляже местным жителям, столпотворение у Токаревского маяка наблюдается даже в будни.

Неподалёку находится платная парковка, однако водители туристических автобусов предпочитают её игнорировать, занимая бесплатные места. Отсутствие средств на платную парковку у туристических фирм у граждан вызывает сомнение.

Претензии есть и к самим гостям из Китая, которые «ведут себя максимально некорректно»: нарушают личное пространство отдыхающих, наступая на их вещи и без спроса фотографируя людей, сплёвывают, кидают в воду мусор, кричат.

«Уже который год, мы, местные жители, ежедневно лишены нормальной возможности с утра провести время на пляже летом. Обязательно привозить это огромное количество людей единовременно? Нет других маршрутов? Почему туристам нельзя объяснить правила поведения в стране? Просим принять меры воздействия на туристические компании!», - резюмирует горожанин.

Многие участники чата выразили согласие с этим заявлением. Некоторые завили о подобной туристической проблеме и в других местах. Например, большое скопление туристов наблюдается в районе Мыса Чумака, где находится несколько гостиниц, где размещают в основном китайских туристов, которые шумят и мусорят. Парковку возле Мыса Чумака, 1А (многоквартирный дом на два подъезда) занимают туристические автобусы.

Также туристические автобусы мешают дорожному движению в центре города. В частности, ими запаркована полоса движения вдоль здания ГУМа на улице Светланской, что особенно мешает транспортному потоку в часы пиковой загрузки. Некоторые водители пренебрегают даже запрещающим дорожным знаком.