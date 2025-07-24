Горнолыжный курорт «Арсеньев» в Приморье обещают запустить в 2025 году

Prim.News

Масштабный горнолыжный курорт «Арсеньев», который возводится в Приморском крае, начнёт принимать посетителей уже в 2025 году, как стало известно из сообщений правительства региона. Об этом передает РИА «Новости».

Когда в Приморье запустят масштабный горнолыжный курорт
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Строящийся объект, предназначенный для круглогодичного туризма, недавно посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава региона подтвердил, что изначально возникли некоторые трудности с доставкой необходимого оборудования, однако сейчас работа движется полным ходом, ведётся заливка бетона.

Ключевая задача на зимний сезон заключается в готовности самих трасс и функционировании подъёмников. Были сложности, вызванные необходимостью переноса электрических сетей в подземные коммуникации, но благодаря совместной работе энергетиков и строителей сети успешно переведены, и теперь подключение прошло без сбоев. Конечно, это немного повлияло на сроки установки канатных дорог, но теперь всё исправлено. Можно уверенно заявить, что в этом году гости уже смогут кататься на лыжах по нашим склонам, заявил губернатор.

Он отдельно упомянул, что полноценное использование комплекса станет возможным после завершения строительства отеля и открытия проката спортивного снаряжения. Со временем инфраструктура позволит ежедневно обслуживать до 2,5 тысячи отдыхающих. Помимо прочего, планируется сделать доступным посещение горнолыжной зоны школьниками в будние дни, для чего региональные власти намереваются приобрести соответствующий спортивный инвентарь.

Сам губернатор смог оценить масштабы будущей зоны отдыха, поднявшись на верхний пик горы высотой 895 метров.

Создание курорта «Арсеньев» — социально значимый проект в Приморье, которым занимается компания «Приморье СпортОтельИнвест». Стоимость проекта оценивается в 9,6 млрд рублей. Решение о строительстве было принято на Восточном экономическом форуме в 2022 году, а сама реализация проходит при активной поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что на территории будущего курорта появятся оздоровительный аквапарк, гостиницы, смотровые площадки, туристические центры и рестораны.