Когда в Приморье запустят масштабный горнолыжный курорт

Масштабный горнолыжный курорт «Арсеньев», который возводится в Приморском крае, начнёт принимать посетителей уже в 2025 году, как стало известно из сообщений правительства региона. Об этом передает РИА «Новости».

Строящийся объект, предназначенный для круглогодичного туризма, недавно посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава региона подтвердил, что изначально возникли некоторые трудности с доставкой необходимого оборудования, однако сейчас работа движется полным ходом, ведётся заливка бетона.

Ключевая задача на зимний сезон заключается в готовности самих трасс и функционировании подъёмников. Были сложности, вызванные необходимостью переноса электрических сетей в подземные коммуникации, но благодаря совместной работе энергетиков и строителей сети успешно переведены, и теперь подключение прошло без сбоев. Конечно, это немного повлияло на сроки установки канатных дорог, но теперь всё исправлено. Можно уверенно заявить, что в этом году гости уже смогут кататься на лыжах по нашим склонам, заявил губернатор.

Он отдельно упомянул, что полноценное использование комплекса станет возможным после завершения строительства отеля и открытия проката спортивного снаряжения. Со временем инфраструктура позволит ежедневно обслуживать до 2,5 тысячи отдыхающих. Помимо прочего, планируется сделать доступным посещение горнолыжной зоны школьниками в будние дни, для чего региональные власти намереваются приобрести соответствующий спортивный инвентарь.

Сам губернатор смог оценить масштабы будущей зоны отдыха, поднявшись на верхний пик горы высотой 895 метров.

Создание курорта «Арсеньев» — социально значимый проект в Приморье, которым занимается компания «Приморье СпортОтельИнвест». Стоимость проекта оценивается в 9,6 млрд рублей. Решение о строительстве было принято на Восточном экономическом форуме в 2022 году, а сама реализация проходит при активной поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что на территории будущего курорта появятся оздоровительный аквапарк, гостиницы, смотровые площадки, туристические центры и рестораны.