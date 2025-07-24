Сколько человек отправились в речные круизы из Москвы с начала сезона

Более тысячи раз причалы Северного и Южного вокзалов Москвы приняли и отправили суда с начала сезона летней речной навигации. В круизы отправились более 93 тыс. человек, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Об этом сообщает РИАМО.

«Круизный сезон продолжается. Возрождение речных вокзалов и наше сотрудничество с туроператорами повышают интерес москвичей к поездкам на водном транспорте», — заявил Ликсутов.

Как ожидается, в этом сезоне причалы обновлённых речных вокзалов Москвы примут и отправят круизные суда по стране более 2,5 тыс. раз.

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